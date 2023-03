Guayaquil conmemora el Día Internacional del VPH con distintas iniciativas

Imagen referencial. En Ecuador, la vacuna contra el VPH se aplica a las niñas desde los 9 años. Foto: Pixabay

Sara Oñate (I)

Cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH), una fecha proclamada por la Sociedad Internacional del Papiloma Virus (IPVS) y sus socios en todo el mundo.

Este día se conmemora con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta infección de transmisión sexual en hombres y mujeres, así como en la necesidad de aplicar medidas de prevención.

En Ecuador, el cáncer de cuello de útero, es la segunda causa de cáncer en las mujeres y la infección por VPH es el principal responsable.

El infectólogo Andrés Díaz, subdirector de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas (UPEI) del Municipio de Guayaquil, señala que a pesar de ser la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, la realidad es que hay miles de personas que no están diagnosticadas y por tanto no saben que la padecen.

"Gran parte de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, lo que quiere decir que no presentan síntomas y muchas veces tampoco signos", explica Díaz.

Es por ello, agrega el médico, muchas personas, al no sentirse enfermos, o al no ver nada extraño, piensan que no tienen la infección, la misma que solo avanza.

Para Díaz es importante que la población conozca que existe este virus, que no lo tome la ligera y que adopte medidas de cuidado y prevención, entre ellas la vacunación.

Vacunación

Las vacunas contra el VPH protegen contra la infección con los virus del papiloma humano que son un grupo de aproximadamente 200 virus relacionados. La mayoría de se transmiten por contacto sexual directo.

En Ecuador, la vacuna contra el VPH se aplica en dos dosis, en un intervalo de dos meses, a las niñas de 9 años hasta los 11. Cabe resaltar que en el sistema público el biológico es gratuito para este grupo etáreo.

Díaz menciona que a nivel internacional, la recomendación y lo ideal es que tanto hombres como mujeres puedan acceder a la vacuna hasta los 26 años.

Otro aspecto que resalta el infectólogo es que la dosis se la coloca antes del inicio de la actividad sexual, sin embargo, si ya se inició, también se la puede aplicar. Otro aspecto fundamental es la realización del examen ginecológico junto con el papanicolau, que son los métodos indicados para un diagnóstico precoz, especialmente en mujeres sexualmente activas.

Además de las vacunas, Díaz destaca la necesidad de educar y brindar a la ciudadanía información adecuada, verificada y apegada a la evidencia científica, lo que le da el poder a la persona para saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer.

Actividades

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre el Virus de Papiloma Humano, el Municipio de Guayaquil, a través de la UPEI, desde el 1 de marzo desplegó actividades de sensibilización, prevención y asistencia de manera gratuita para la ciudadanía.

Una de ellas es la vacunación contra el VPH dirigida a niñas desde los 9 años para primera dosis y segundas dosis hasta los 11 años.

El martes 7 de marzo la inmunización se realizará en el Hospital del Día Jacobo y María Elena Ratinoff y el jueves 9 en el Hospital del Día Ángel Felicísimo Rojas. El horario de atención es de 09:00 a 12:00.

Como parte de la iniciativa también se practican pruebas moleculares de detección del VPH. Los requisitos son: ser ecuatoriana, tener de 30 a 65 años y no estar afiliada a ningún seguro. Para más información se puede comunicar al 095 916 9868.

