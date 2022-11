Estudiante ecuatoriana en Corea del Sur habla sobre el lanzamiento de misiles de Corea del Norte

Ecuatoriana en Corea del Sur cuenta la reacción de ese país frente al lanzamiento de misiles. Foto: Cortesía de Verónica Velandia

Karina Sotalín

El lanzamiento de misiles desde Corea del Norte hacia las costas de Corea del Sur no alteró por mucho tiempo la normalidad de los norcoreanos, pero una escalada de la rivalidad entre ambas naciones causaría efectos a países terceros. Incluso en Latinoamérica, según expertos.

Verónica Velandia es ecuatoriana y llegó a Corea del Sur en agosto del 2021 para estudiar una Maestría en Administración Pública. En diciembre de este año culminará su carrera, que sigue en la Universidad Nacional de Seúl, capital del país asiático.

Corea del Norte y del Sur mantienen tensiones desde la denominada Guerra de Corea, que ocurrió entre 1950 y 1953. El 2 de noviembre Corea del Norte lanzó varios misiles y uno de ellos cayó a una distancia de 57 kilómetros al este de Sokcho, una ciudad costera de Corea del Sur. Tres horas después, Corea del Norte respondió y lanzó tres misiles.

Situación normal

Ese día Verónica se encontraba en un foro de su universidad, lejos de Sokcho. Se enteró cuando recibió la llamada de un amigo preocupado, desde Ecuador. Corea del Norte está en pruebas constantes de lanzamiento de misiles en territorio norcoreano, pero este año fue más recurrente y desde la guerra fue la primera vez que cayó tan cerca en playas surcoreanas, comenta la ecuatoriana. Dice que no hubo víctimas mortales, pero si una orden de evacuación en Sokcho.

Corea del Norte ha justificado que lanzó misiles debido a los ejercicios militares entre Estados Unidos (EE.UU.) y Corea del Sur.

Corea del Sur es una sociedad que reacciona al instante, el Gobierno envía mensajes de alerta a los ciudadanos, pero sorprendió que en esta ocasión no hubo esa alerta informativa, relata. Cree que fue para no alarmar a la ciudadanía. Confiesa que el hecho le preocupó, a diferencia de los surcoreanos, porque no está acostumbrada a ese tipo de peligros.

La atención y conmoción de esa sociedad estaba enfocada en la muerte de más de 150 personas en un evento de Halloween. Ocurrió el 29 de octubre. Es la primera vez que sucedió algo así en ese país, en cambio la situación de los misiles no pasó de ser una noticia del día. “Ellos están acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones. Yo pensaba en qué voy a hacer, dónde voy a buscar resguardo si llega a ocurrir un ataque”, expresa.

Por información de un ciudadano surcoreano, Verónica conoce que si se genera una guerra ya están identificados los puntos en dónde se lanzarían los misiles y los países se destruirían mutuamente, en menos de 10 minutos. Dice que basados en esa lógica, los surcoreanos creen que no escalaría un conflicto porque ninguno ganaría.

En Corea del Sur no hay bunkers, pero las estaciones de transporte subterráneas servirían como tal porque son profundas. Una de ellas, la más cercana, está a 10 minutos de la Universidad de Seúl. Por la ausencia de relaciones entre ambos países, el lanzamiento de misiles no causó otros efectos en Corea del Sur, asegura. Considera que el país se encuentra en una región problemática.

Agudización del conflicto

Carlos Estarellas, analista internacional, estima que el lanzamiento de misiles pone en peligro la paz de la comunidad internacional. Explica que, en la actualidad por la globalización, hay interconectividad entre los países y las acciones de un Estado puede provocar un efecto rebote en otros. Además, las armas modernas pueden causar mayor efecto que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. “Estamos en un momento difícil para la civilización por los problemas generales, como la invasión de Rusia a Ucrania”, ejemplificó.

Santiago Orbe, analista internacional con especialidad en Seguridad y Defensa, recuerda que entre los países en mención no hay un acuerdo de paz sino un armisticio. Es decir, el cese de hostilidades, pero no ha terminado la conflagración bélica de hace años, por tanto es una situación delicada. Hechos como el lanzamiento de misiles se relacionan con el cambio del eje multipolar que se está desarrollando, a través de nuevos escenarios geopolíticos, geoeconómicos y geocomerciales, destaca.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tiene una tendencia contraria al anterior Mandatario, quien decidió retirar 24 reactores nucleares. Suk-yeol promueve la construcción de nuevas planteas nucleares. Esto habla de lo que Corea del Sur está viendo y para lo que se está preparando, una conflagración bélica nuclear es potencialmente posible, advierte Orbe.

Por otro lado, sugiere que Ecuador debe tener una “carta náutica” que indique claramente los intereses y la postura a nivel internacional, independientemente de los cambios geopolíticos que surjan. Actualmente, el país tiene una posición maleable, cuestiona.

