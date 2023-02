Ecuador analiza aplicar tercer refuerzo contra el covid-19

En Ecuador se define la aplicación de un tercer refuerzo contra el covid. Los adultos mayores son parte del grupo prioritario. Cortesía: Ministerio de Salud, Zona 9.

Elena Paucar (I)

El Ministerio de Salud Pública analiza aplicar un tercer refuerzo contra el covid en Ecuador. La actualización del esquema de vacunación se difundirá en los próximos días y será exclusivo para los grupos más vulnerables a la infección por SARS-CoV-2.

Esteban Bonilla, encargado de la Dirección Nacional de Inmunizaciones, explica que darán cobertura a los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y quienes tienen problemas de inmunosupresión.

“La población general seguirá con el esquema actual, de cuatro dosis, porque estamos protegidos contra enfermedad grave y mortalidad. Solo se está planteando una dosis adicional en aquellos grupos con alto riesgo”, dice Bonilla.

El esquema de vacunación para covid en Ecuador incluye las dos primeras dosis o la unidosis de Cansino más dos refuerzos: el primero para mayores de 12 años y el segundo para mayores de 18 años. Ahora se aprobará un tercer refuerzo.

El tiempo para su aplicación aún no se define. Pero la evidencia científica y la experiencia de otros países demuestran que los anticuerpos disminuyen luego de cuatro meses de la última dosis en personas vulnerables.

Mayores de 80 años, la prioridad

Al igual que en la población general, la aplicación de refuerzos se estancó entre los más vulnerables. En el grupo de enfermedades catastróficas apenas el 12% de quienes completaron el esquema inicial ha recibido el segundo refuerzo.

Entre los mayores de 65 años este refuerzo alcanza el 40%. Norma Yánez tiene 86 y su familia decidió no aplicarle los refuerzos.

“Al comienzo le dio covid y estuvo mal, pero se recuperó. Ahora preferimos cuidarla bien -dice uno de sus hijos-; sabemos que han bajado los contagios y decidimos no vacunarla más porque no sabemos si tendrá algún complicación”.

Para el epidemiólogo Alberto Narváez, docente de la Universidad Central del Ecuador, los adultos mayores deben ser la prioridad, en especial quienes superan los 80 años (264 100 personas, según Salud).

“Los adultos mayores suelen tener bajas defensas y comorbilidades como hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. En estos casos están tan debilitados que el covid puede ser letal”.

El especialista explica que el último brote en China demostró que la enfermedad ya no causa la muerte de jóvenes sanos, niños ni adolescentes. Por eso la protección debe enfocarse en quienes tienen factores de riesgo.

El ministro de Salud, José Ruales, informó que Ecuador ha registrado dos muertes por covid en las últimas cuatro semanas. Eran personas mayores de 65 años.

Otra subvariante en Ecuador

El sublinaje BQ1.1 de Ómicron fue el causante de un aumento de casos a fines del 2022 en Ecuador. Ahora el país ha detectado la subvariante XBB.1.5, con un caso en Esmeraldas y otro en Riobamba.

Esta variante apareció en Estados Unidos, se diseminó rápidamente y es predominante. Su mayor virulencia pone en peligro, particularmente, a las personas vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado seguir de cerca la evolución del virus SARS-CoV-2 y estar alerta ante el surgimiento de mutaciones que pudieran ser más agresivas.

Maria Van Kerkhove, jefe técnica de la OMS para covid, ha indicado que el organismo sigue de cerca las mutaciones del virus, su transmisibilidad, su contagiosidad, gravedad y el impacto de las vacunas.

Sin embargo, aún hay incertidumbre en cuanto al desarrollo del SARS-CoV-2. El virus no tiene un comportamiento estacional como la influenza, lo cual permitiría incluir la vacuna en los esquemas anuales de inmunización.

10 000 dosis al día

La aplicación de refuerzos se aprobó tras la aparición de Ómicron, la variante más contagiosa del SARS-CoV-2 y la que más ha mutado. En Ecuador la campaña de estas dosis adicionales no tuvo el éxito que sí alcanzó el esquema inicial.

La cobertura con las dos primeras dosis llegó al 85%. El segundo refuerzo de la vacuna anticovid -disponible desde abril del 2022- no pasa del 24% entre los mayores de 18 años.

Bonilla reconoce que el ritmo de vacunación ha disminuido. A mediados del 2022 se aplicaba unas 40 000 dosis al día; diciembre cerró con 10 000.

Nuevas estrategias

Las autoridades sanitarias de Ecuador darán un giro a la campaña de vacunación contra covid para subir la cobertura de refuerzos. También se fortalecerá la aplicación de otras vacunas del esquema nacional de inmunizaciones. Cortesía: Ministerio de Salud.

Leandro Carcelén tiene 50 años y es diabético. Llegó hasta el primer refuerzo y pocos meses después se enfermó.

“Uno piensa que no se va a contagiar -cuenta-. En mi caso no fue así y por eso decidí no ponerme más vacunas. Además, ya no hay muchos casos”.

La baja percepción de riesgo ante la enfermedad y la pérdida de aceptación de las vacunas son las dos grandes barreras de la inmunización contra el covid. Estas trabas obligan al Ministerio de Salud a redefinir sus estrategias.

“Un aspecto importante será comunicar con expectativas reales -dice Bonilla-. Cuando salieron las vacunas, una de las expectativas era que no nos íbamos a infectar, pero las vacunas se hacen con objetivos de salud pública, como evitar las hospitalizaciones”.

Otro plan será informar directamente, con el personal de Enfermería, la baja posibilidad de efectos secundarios. Además se piensa aprovechar los eventos masivos, ya que durante las últimas elecciones registraron un aumento de la demanda.

Ecuador tiene 2 millones de dosis de las farmacéuticas Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y Cansino. También continúa las negociaciones para adquirir 500 000 vacunas bivalentes, que protegen contra la variante original y Ómicron.

Noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: