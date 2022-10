Este 5 de octubre del 2022 se conmemora el Día Mundial de los Docentes

Este miércoles 5 de octubre del 2022 se conmemora el Día Mundial de las y los Docentes. Esta fecha se estableció por el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unesco, relativa a la Situación del Personal Docente, en 1966.

Esta contiene criterios de referencia sobre los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento. Además aborda elementos sobre la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con la Unesco, este es un día para celebrar cómo los y las docentes están transformando la educación. También se busca una reflexión sobre el apoyo que necesitan los maestros para desplegar plenamente su talento y vocación y para repensar el camino que queda por delante con respecto a la profesión, a escala mundial.

En este 2022 se celebra el papel fundamental de los docentes en la transformación del potencial de los alumnos, señalaron en un mensaje conjunto los representantes de la Unesco, OIT y Unicef. Sostienen que los profesores garantizan que los alumnos tengan las herramientas que necesitan para asumir la responsabilidad de sí mismos, de los demás y del planeta.

La temática para el Día Mundial 2022 es 'La transformación de la educación comienza con las y los docentes'. Las celebraciones, dice la Unesco, abordarán los compromisos y llamados a la acción realizados en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, en septiembre de 2022. También se analizarán las implicaciones que tienen para los docentes y la enseñanza.

They taught you how to read, how to write, how to pursue your dreams. They helped you become who you are.



That's why teachers must be trained, supported & empowered.



