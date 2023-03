Discurso de concejala de Quito Brith Vaca es rechazado por colectivos Lgbtiq+

En Guayaquil se realizó un plantón exigiendo justicia por los transfemicidios y asesinatos Lgbt+. Foto: Twitter Silueta X

Sara Oñate (I)

La posición de la concejala y vicealcaldesa de Quito, Brith Vaca, sobre una resolución que planteaba generar políticas públicas y actividades para combatir violencias en niñas, mujeres y cuerpos feminizados, generaron críticas de parte de colectivos Lgbtiq+ y organizaciones de derechos humanos.

En la sesión del Concejo Metropolitano de Quito del 7 de marzo del 2023, un día antes de la conmemoración del Día de la Mujer, la edil Gissela Chalá propuso la resolución, que además buscaba reconocer las luchas de las mujeres, también parte de la comunidad Lgbtiq+.

En su intervención, Vaca dijo que "es el Día de la Mujer, mujer genéticamente constituida y yo me siento vulnerada con esta resolución, porque aquí no estamos hablando del tema de la mujer nomás, estamos trabajando la autoestima, la autovaloración, la autoimagen, eso es lo que tenemos que trabajar".

La concejala señaló que se oponía a la iniciativa por varios motivos. Primero cuestionó que, si la resolución estaba orientada a las mujeres, a la defensa y el reconocimiento de las luchas de mujeres y ancestras, "aquí no tiene que estar cuerpos feminizados, tiene que decir mujeres genéticamente constituidas", sostuvo.

Posteriormente mencionó el segundo artículo de la resolución y lamentó que se siga hablando de víctimas. "Si seguimos reproduciendo la victimización de la mujer nunca vamos a generar el empoderamiento", dijo.

Y continuó: "Aquí se tiene que hablar del empoderamiento de la mujer y no de nuevas masculinidades, sino de cómo nos proyectamos las mujeres para asumir los retos de este nuevo milenio".

Según Vaca, la resolución no estaba orientada hacia las mujeres sino "para otros grupos", por lo que se sigue "invisibilizando nuestras luchas y pisoteando lo que hicieron nuestras ancestras".

Respuesta de colectivos y organizaciones de DD.HH.

El discurso de la concejala fue rechazado por colectivos Lgbtiq+ y organizaciones de derechos humanos.

En un pronunciamiento colectivo emitido el 7 de marzo, la Asociación Silueta X, la Asociación Es Mi Familia, la Asociación Bolivarianos Diversos, el Centro Psico Trans de Quito y otros miembros de la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT+ señalaron que ven con preocupación el "discurso transodiante" de Vaca.

"Estos discursos nazis, son una de las multi causas de asesinatos y transfemicidios en contra de nuestras poblaciones", indica el comunicado.

Las organizaciones recordaron que solo en 2022 se registraron 25 asesinatos LGBT+, de los cuales 16 fueron transfemicidios. "Sin desmerecer ningún tipo de muerte, declaraciones como las realizadas por la Sra. Vaca, promueven el odio en contra de nuestras poblaciones trans".

El comunicado de los colectivos alerta que la 'racialización contemporánea' de estos discursos "fomentan parte de la violencia en contra de nuestras poblaciones trans, la que ha cobrado cinco vidas (en lo que va del 2023), por una identidad o expresión de género distinta a las normadas".

El pronunciamiento finaliza haciendo un exhorto a la concejala para que ofrezca disculpas públicas y que "realice las acciones que puedan resarcir el daño que nos ha ocasionado como poblaciones trans".

La Comisión Ecuménica de Derechos Humano también rechazó el "discurso transfóbico y trans excluyente emitido por la concejala". En su cuenta de Twitter escribió que tal acción "desconoce a la población trans como sujetos de derechos en el contexto del #8M".

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se pronunció el 8 de marzo a través de un comunicado en el que menciona que "los discursos cargados de violencia por prejuicio perpetúan lógicas de violencia, discriminación y exclusión hacia las mujeres en toda su diversidad, a quienes también les atraviesa la violencia basada en género".

Por tal razón, agrega la Cartera de Estado, es "imperante deconstruir y resignificar patrones socio-culturales, machistas, sexistas y hetero-cis normativos, no solo desde la acción sino desde los discursos que no deben vulnerar el principio de igualdad y no discriminación consagrada en la Constitución del Ecuador".

La institución también hizo exhorto para que desde las entidades competentes se haga la observancia del caso para que estos hechos no se repitan.

Tras lo ocurrido, hasta el mediodía de este 9 de marzo la concejala Brith Vaca no se ha pronunciado.

Más noticias:

Visita nuestros portales: