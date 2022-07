Asambleísta fiscaliza contratos de agua firmados en 2014 en Durán

El asambleísta Ricargo Vanegas realizó un recorrido este lunes 18 de julio en la planta del Chobo, en Durán. Foto: Cortesía.

Blanca Moncada (I)

Durán en el ojo de la Asamblea. El legislador Ricardo Vanegas visitó el cantón de la provincia del Guayas este lunes, 18 de julio de 2022, para un recorrido en la planta del Chobo, con el cual se iniciará un informe sobre un presunto caso de peculado gestado en la administración de su ahora colega, Alexandra Arce, en 2014.

“Mis mandantes de Durán no tienen agua, y Fiscalía y Contraloría conocen del posible peculado en la firma (2014) de contratos no reembolsables por USD 11 millones que, al no cumplirse el objeto, el BDE pide su devolución”, escribió en redes el legislador de Pachakutik.

En un recorrido a la planta del Chobo, cerca de Milagro, donde se ubica la toma, el asambleísta explicó que inició esta fiscalización luego de recibir denuncias de los habitantes de Durán. En la investigación analizará los valores suscritos por el Municipio en 2014.

Esa entidad, explicó, pidió al BDE USD 11 millones para construir nuevos ductos de agua. “Hay informes técnicos que demuestran que el objeto del contrato no se cumplió y la entidad pidió devolución”, dijo.

El caso en Contraloría

Un examen especial de Contraloría, en el que se analizan los contratos para el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, de ampliación de cobertura del servicio en varios sectores y de fiscalización, ratifica que la obra y el acuerdo tienen vacios.

Durán cuenta con estaciones de bombeo no operativas, un acueducto que explota de vez en vez, cuyas reparaciones van bordéan los USD 80 000 cada una y, de acuerdo al Municipio actual, se deben hacer cada tres meses.

En 2021, el Cabildo decidió terminar los contratos con Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción (Eseico S.A.), cuyo presidente ejecutivo, Ramiro Galarza Andrade, fue vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016.

Eseico ahora está obligado a pagar USD 15,7 millones por concepto de multa por desfase contractual y otros USD 2,6 millones por todos los trabajos incompletos que deja, entre estos USD 600 000 por dos pozos y USD 150 000 por las reparaciones que han debido ejecutarse en la obra.

Lo que busca Vanegas

Vanegas aseguró que emitirá un informe para que Fiscalía proceda a la investigación penal. La inspección busca pruebas de que los pozos no funcionan. En los próximos días se reunirá con la fiscal General de la Nación, Diana Salazar.

“Lo que Arce hizo es repotenciar lo viejo, pero no cambió nada. La Fiscalía tiene que actuar y yo voy a ocuparme de que actúe”, dijo.