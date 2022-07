Hernán Ulloa: No habrá injerencia en designación para la Contraloría

El Presidente del Cpccs asegura que no habrá injerencia en la designación de la nueva autoridad de la Contraloría. Foto: Twitter Cpccs.

Karina Sotalín (I)

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, insistió este 15 de julio de 2022 que no habrá injerencia en la designación de la nueva autoridad para la Contraloría General del Estado. Está pendiente el sorteo público para elegir a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará del concurso.

Ulloa da la garantía de que “no va a existir ningún tipo de injerencia, que nuestra voluntad como consejeros es que todas las designaciones de las máximas autoridades del país, no solamente de la Contraloría, sean personas que merezcan ocupar esos espacios de poder, que representen efectivamente al pueblo ecuatoriano”.

Así lo señaló durante una entrevista en radio de la Asamblea Nacional, tras reconocer que existe una desconfianza de la ciudadanía en la administración pública y que por ello se cree que en el Cpccs los consejeros tienen “alguna disposición y directriz para direccionar estos procedimientos, para afectar a la ciudadanía poniendo un Contralor a la carta”.

El Presidente del Cpccs tiene una percepción de lo que quiere la ciudadanía. “Lo que la gran mayoría desea es que exista un Contralor independiente, que no vaya a perseguir absolutamente a nadie ni tampoco vaya a desvanecer glosas”.

Estado del concurso

“En estos cinco meses de mi presidencia hemos avanzado vertiginosamente”, señaló Ulloa, quien fue posesionado por la nueva mayoría tras la remoción de Sofía Almeida, el 9 de febrero del 2022.

El funcionario explicó que la próxima fase dentro del proceso de designación para la Contraloría es hacer el sorteo público de los 30 mejores calificados para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Este procedimiento también está próximo a desarrollarse para el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.

Las Comisiones al final deben estar integradas por 10 miembros: cinco delegados por las funciones del Estado y cinco representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía.

Este 14 de julio se efectuó el sorteo público en el que Gil Eduardo Aguilar Romero, notario 61 del cantón Quito, fue designado como notario principal para dar fe del desarrollo del concurso de la Contraloría.

Ulloa hizo un cálculo. Estimó que en 15 días se podría dar la posesión de las Comisiones Ciudadanas, que deben cumplir con el cronograma establecido según el reglamento para la designación de las autoridades correspondientes (Contraloría y CNE).

Si eso sucede así, “estoy seguro que en dos meses y medio a tres, luego de su posesión, podremos tener varias autoridades designadas en paralelo”, sostuvo al aclarar que tras la posesión, cada Comisión es la que designa a la autoridad.

Respecto al proceso del CNE, Ulloa indicó que no existe ninguna prohibición legal para que el Cpccs concluya con el concurso y la designación. No obstante, dijo que en su opinión no sería pertinente la posesión inmediata porque podría afectar el proceso electoral en marcha. Promoverá ese criterio en el Pleno, pero dependerá de este si lo acoge o no.