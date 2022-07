Actriz María Fernanda Ríos cuestiona al Gobierno, tras ser víctima de un asalto

La actriz ecuatoriana, María Fernanda Ríos, fue asaltada en el centro de Guayaquil. Foto: Facebook

Redacción Elcomercio.com

La actriz y emprendedora ecuatoriana, María Fernanda Ríos, expresó el martes 19 de julio de 2022 su malestar sobre la falta de políticas de seguridad, luego de ser víctima de un asalto en el centro de Guayaquil.

Ella compartió su sentir en las historia del Instagram y manifestó que el hecho se produjo cuando se dirigía al estacionamiento, luego de comprar telas para su negocio.

Agregó que no puso resistencia y que el acto violento pasó muy rápido que no pudo reaccionar, sin embargo mostró las heridas en el cuello.

Manifestó su indignación

En su discurso dijo: “De repente sentí, en un segundo, una cosa que se me abalanzó, me cogió, me arrancó lo que tenía aquí (en el cuello), no era nada de valor, ni una cadena fina, era algo simbólico, pero fue horrible, me lastimó, me salía sangre”. Ella relata que quedó en shock y el hombre salió corriendo.

Además, la actriz y ex integrante de Kandela & Son manifestó su indignación ante la inseguridad que vive Guayaquil y el Ecuador.

“Gracias a Dios no pasó nada peor, pero nadie puede hacer nada. Si el Gobierno no hace nada por nosotros, qué vamos a hacer nosotros”, mencionó en sus historias de Instagram.