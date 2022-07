Academia, sociedades científicas y pacientes participan en Gabinete sectorial de salud

Miembros de la academia, gremios de trabajadores de la salud, sociedades científicas y asociaciones de pacientes se reunieron con el vicepresidente Alfredo Borrero. Foto: Twitter Vicepresidencia

Sara Oñate (I)

En el marco de la emergencia sanitaria declarada el pasado 17 de junio por el presidente Guillermo Lasso, el Gabinete sectorial de salud mantuvo el pasado 8 de junio del 2022 su primera reunión con la sociedad civil.

Miembros de la academia, gremios de trabajadores de la salud, sociedades científicas, entidades adscritas al Ministerio de Salud y asociaciones de pacientes fueron convocados al encuentro en busca de soluciones sostenibles a las problemáticas del Sistema Nacional.

Cada equipo de la sociedad civil deberá elegir un representante y su alterno para que sean veedores en las reuniones del Gabinete sectorial de salud.

Enrique Terán, PDH en farmacología, asistió al encuentro como parte de la academia. Para el especialista es positivo tener voces de la sociedad civil, sin embargo, considera que es importante conocer el grado de implementación que vayan a tener las propuestas que surjan de la convocatoria.

"Si es que continúa la misma hegemonía, la burocratización de los procesos no vamos a llegar a ningún tipo de resultado positivo", sostiene.

Falta de fármacos

En el caso de la emergencia sanitaria, el también investigador y docente señala que debe ser tratada como tal y no se pueden seguir los pasos comunes y corrientes que llevan a la burocratización del proceso y que impiden la resolución de una situación apremiante.

A Terán le preocupa que ya han pasado más de 25 días de la declaratoria de emergencia en el sector de la salud, casi la mitad del plazo establecido por el Ministerio para abastecer con el 100% de medicamentos a los hospitales.

Gustavo Dávila, representante de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), asistió al encuentro en representación de los pacientes. A él también le inquieta que la nueva declaratoria de emergencia no tenga los resultados esperados.

Recuerda lo que sucedió en el 2021 con la emergencia focalizada en los hospitales del Ministerio de Salud. La meta era adquirir 123 medicamentos, especialmente para pacientes en condiciones graves, sin embargo, solo se alcanzó la compra de 42.

"Llevamos más de 25 días de la declaratoria y los pacientes no reciben medicinas, especialmente quienes padecen enfermedades raras, huérfanas y trasplantados", menciona Dávila.

El representante de la ANS, que agrupa a 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas, crónicas, pacientes trasplantados y personas con discapacidad, menciona que una de las maneras de saber que las acciones tomadas tras la emergencia es que los hospitales cuenten con los medicamentos necesarios.

Si eso no ocurre, Dávila señala que se sigue cayendo en el mismo error y todo queda en ofrecimientos.

Declaratoria en el IESS

Otro aspecto que mencionan Terán y Dávila es que después de casi un mes el IESS todavía no ha declarado la emergencia.

"El IESS no tiene porqué no acatar la emergencia decretada por el Presidente, no ha habido alguna acción sobre la declaratoria", dice Terán.

Para Dávila resulta casi insólito que el Consejo Directivo del IESS no pueda tomar decisiones mientras los pacientes siguen padeciendo por falta de medicamentos e insumos.

Borrero preside el Gabinete sectorial

El Gabinete sectorial de salud fue conformado después de la declaratoria de emergencia el pasado 17 de junio.

El organismo, presidido por el vicepresidente Alfredo Borrero, está integrado por 28 miembros de distintos ministerios, además del Servicio de Contratación Pública (Sercop), la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, el IESS, Issfa e Isspol.

El 28 de junio de 2022 se realizó la primera reunión intersectorial entre los miembros que conforman el Gabinete en donde se coordinaron y supervisaron las acciones que se ejecutan durante la declaratoria.

Durante el encuentro, Borrero indicó que se trabajará de manera articulada para que el Decreto Ejecutivo N° 45, con el que se declaró la emergencia sanitaria, tenga el efecto esperado en todas las unidades que conforman la Red Pública Integral de Salud.