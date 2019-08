Siete grupos animarán en el Festival Amazonía Indomable en Pastaza

LEA TAMBIÉN

Un concierto que transmitirá un mensaje de protección a los bosques amazónicos, rescate de la cultura y la no extracción de minerales se realizará el sábado 17, en la comunidad Unión Base, ubicada al suroriente del cantón Pastaza. Siete agrupaciones nacionales se presentarán en la edición 11 del denominado festival Amazonía Indomable, desde las 10:00. A la par, en la cita habrá obras de teatro, danza, cine y pintura que completarán el espectáculo.

El evento será transmitido en las páginas web de los comunicadores Lanceros Digitales y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Confenaie). Los organizadores estiman nueve horas interrumpidas de música en los géneros de rock, cumbia, folclor, rap, hip hop y otros.



Según Andrés Tapia, comunicador de la Confenaie, las agrupaciones darán a conocer su inconformidad por la destrucción de la naturaleza para sacar minerales y el petróleo.



Una de estas agrupaciones será Piatúa Resiste Rap, con el lanzamiento oficial del tema Inconsulta Previa. El grupo está conformado por jóvenes de la comunidad de Piatúa y Pastaza. Ellos cantarán temas relacionados con el cuidado del agua y la no construcción de represas hidroeléctricas.



Mientras tanto, Antisuyu Yachay cantará temas por la libertad, la no destrucción de los bosques y la resistencia de los pueblos amazónicos.



“Después de haber vivido experiencias muy duras de resistencia y lucha histórica por las comunidades hemos compuestos varios temas que serán cantados en Unión Base”, dijo Marlon Vargas, integrante de Antisuyu Yachay y presidente de la Confeniae.



El dirigente indicó que el concierto se complementará con la presentación de Igor Icaza All Band, Coraje, Máximo Escalaveras, Delfín Quispe, Los Playeros Kichwas y Wiñay Kayambis.



Junto a la tarima principal se ubicará las carpas de la feria de emprendedores de las nacionalidades Shuar, Achuar, Shiwia, Waorani, Zápara, Siona y Kichwa.



Las mujeres indígenas y artesanos presentarán sus trabajos elaborados con semillas, plumas, mullos, mokawas y otros. Además se ofrecerán platos típicos como el maito, chontacuros, chicha y otras delicias.



“Nuestro festival es un llamado a la no extracción de minerales en todo la Amazonia. Tendremos música para todos los gustos y la asistencia de varias delegaciones de otras provincias al concierto”, aseguró previamente Tapia.

Los organizadores del festival Amazonía Indomable realizarán un homenaje a los dirigentes de la Confeniae por los 40 años de fundación. El evento está planificado desarrollarse en horas de la noche, donde se presentarán los grupos de danza andina de la Casa de la Cultura-Núcleo Pastaza.