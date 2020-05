Autorizan serenatas por Día de la Madre en Ecuador; hay 7 reglas por el covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La celebración del Día de la Madre este domingo 10 de mayo del 2020 sí contará con serenatas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional lo aprobó este martes 5 de mayo, al emitir un protocolo para que los artistas trabajen de “manera excepcional”, en medio de la pandemia por el covid-19.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El pasado viernes 1 de mayo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, había anunciado que se analizaría una regulación para serenatas por esta ocasión, pero precisó que “las reuniones sociales permanecen prohibidas“ y enfatizó: “Que el Día de la Madre no se convierta en un motivo para que se disparen los contagios”.





¿Cualquier persona puede salir con su guitarra a dar serenatas?



El COE emitió este 5 de mayo un protocolo con siete puntos, que precisan quiénes podrán ofrecer las serenatas, permisos y horarios.



1. El protocolo estará vigente únicamente los días sábado 9 y domingo 10 de mayo del 2020, entre las 09:00 y las 20:00.



2. Los trabajadores culturales que se acojan a esta modalidad deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). Eso significa que no se autorizarán serenatas a personas que no se encuentren autorizadas. Hay restricciones por el coronavirus.



3. Para el traslado deberán portar salvoconductos emitidos por el Gobierno, donde deben precisar: nombre, número de cédula o RUAC; recorrido que detalle el número de paradas cada día; y el contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado (nombre, cédula y teléfono).



4. El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de ocho personas. Eso significa que se podrá contratar agrupaciones, como por ejemplo mariachis, sin exceder el número de integrantes autorizado. Las serenatas podrán durar máximo 40 minutos.



5. El espectáculo deberá realizarse únicamente en exteriores. Se debe evitar el contacto entre artistas y contratantes (se recomienda el uso medios digitales para pagos y transferencias).



6. No están permitidas las aglomeraciones. Eso significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer en sus casas, al igual que familias (no deben concurrir, pueden conectarse por medios telemáticos).



7. La Policía y las FF.AA. se harán cargo del control. El sábado y domingo está prohibida la circulación de automotores particulares en Ecuador. Asimismo, rige un toque de queda de 14:00 a 05:00. El incumplimiento de estas medidas será motivo de sanción.



El COE informó que la propuesta remitida por el Ministerio de Cultura fue aprobada, con el objetivo de generar una fuente de ingreso económico para los artistas, que han debido suspender sus actividades por la pandemia.