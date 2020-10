La batería del iPhone 12 Pro Max tiene menos capacidad que la de su predecesor pero ofrece el mismo rendimiento

LEA TAMBIÉN

Apple presentó la semana pasada los nuevos iPhone 12, si bien se dejó algunas características sin desvelar, como la batería, que ofrece en en el modelo iPhone 12 Pro Max un 7% menos de capacidad que el modelo predecesor.

Según desvelan documentos publicados por TENAA, el organismo de regulación de comunicaciones en China, iPhone 12, Pro Max tiene una batería de 3 687 mAh, frente a la batería de 3 969mAh que integra el modelo iPhone 11 Pro Max.



Esta diferencia de cerca del 7% en la capacidad, no obstante, no parece afectar al rendimiento de la batería que, según recoge MacRumors, sería similar en los modelos, con una autonomía de hasta 20 horas de reproducción de vídeo.



Otro dato que Apple no aporta en el evento de presentación es la RAM de su dispositivo móvil. El mismo regulador recoge que iPhone 12 Pro Max cuenta con una memoria RAM de 6GB, al igual que iPhone 12 Pro, mientras que iPhone 12 y 12 mini incorporan 4GB.