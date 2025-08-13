El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según la institución, las muertes se habrían producido por causas multifactoriales.

En dos casos, la causa identificada fue una infección por Klebsiella Pneumoniae, bacteria intestinal que puede provocar neumonía o septicemia y que presenta alta resistencia a los antibióticos.

Discrepancia por las causas de la muerte de los recién nacidos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, afirmó que las muertes se produjeron por la falta de cánulas nasales, insumo que, según él, cuesta menos de cuatro dólares. En redes sociales, anunció que la municipalidad ayudaría a las familias y pidió a los médicos informar cuántas cánulas se necesitaban para comprarlas de inmediato.

Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país.



— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 11, 2025

El Ministerio de Salud desmintió esa versión y sostuvo que las muertes no se deben a falta de insumos. Humberto Plaza, gobernador del Guayas, tras una inspección a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, aseguró que las instalaciones estaban limpias, con equipos nuevos y operativos.

Reacciones e investigaciones

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación el 10 de agosto de 2025 y comenzó a receptar versiones de madres, testigos y personal del hospital. El 11 de agosto, el ministro de Salud, Jimmy Martin, removió a la encargada de la Coordinación Zonal 8, Karla Jiménez, y ese mismo día la Fiscalía ejecutó las primeras diligencias.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó para el 12 de agosto a autoridades de Salud, Fiscalía, gerencia y dirección asistencial del hospital, así como a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess), que inició un proceso administrativo y una auditoría de calidad.

Brote bacteriológico confirmado

El Ministro Martin negó que 18 neonatos fallecieran en julio por cánulas reutilizadas, pero confirmó un brote bacteriológico por Klebsiella Pneumoniae (KPC) en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De 18 bebés expuestos, dos murieron por esta bacteria, cinco permanecen en observación y uno está fuera de peligro. Las demás muertes, indicó, tendrían múltiples causas asociadas a la prematurez y a pesos extremadamente bajos —entre 600 y 1 300 gramos—, lo que implica alta vulnerabilidad.

Martin recalcó que en neonatos con menos de 1 500 gramos no se utilizan cánulas, sino dispositivos endotraqueales para soporte ventilatorio. También aseguró que se activaron protocolos sanitarios, se desinfectaron áreas, se reubicaron pacientes y se implementó un cerco epidemiológico.

Fiscalización legislativa y debate político

El 13 de agosto, la Comisión de Salud de la Asamblea inició un proceso de fiscalización al sistema de salud pública. El Ministro defendió que el hospital ha estado abastecido y que recibió los recursos correspondientes, aunque reconoció que hechos como este no deben repetirse.

Desde la oposición, el legislador Alfredo Serrano (PSC) pidió que el Ministro explique el caso ante el Pleno y denunció que el sistema de salud está al borde del colapso por falta de recursos. Victoria Desintonio (RC) cuestionó la versión oficial y afirmó que la crisis sanitaria responde a la no entrega de fondos a hospitales públicos.

Cifras nacionales de mortalidad neonatal

Bernardo Darquea, viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, informó que, entre enero y el 7 de agosto de 2025, se registraron 624 muertes neonatales en el país.

El Hospital Universitario de Guayaquil reportó 75 decesos en ese periodo, con causas como inmadurez extrema (22 casos), recién nacidos pretérmino (19), dificultad respiratoria (15), sepsis bacteriana (7), insuficiencia respiratoria (4), asfixia (2), entre otras.