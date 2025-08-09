La Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional del Ecuador convocó a las autoridades de Salud, Fiscalía y del Hospital Universitario de Guayaquil.

Esta comisión busca respuestas por el fallecimiento de 18 recién nacidos. El hecho ocurrió en julio de 2025.

Según el comunicado, la causa estaría relacionada con la falta de insumos médicos esenciales. Se refiere a cánulas nasales, fundamentales para el suministro de oxígeno en bebés con problemas respiratorios.

Autoridades llamadas a rendir cuentas en la Asamblea

Deberán comparecer Jimmy Martín, Ministro de Salud Pública; Wilson Toainga, Fiscal General del Estado; Hugo Hernández, gerente del Hospital Universitario de Guayaquil; y Adriel Sardury, director asistencial.

🚨 #ATENCIÓN | La Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional convocó a las autoridades de Salud, Fiscalía y Hospital Universitario de Guayaquil, para que respondan por el fallecimiento de 18 recién nacidos por falta de insumos médicos esenciales.#NiñezPrimero #Fiscalización pic.twitter.com/RbIpqLIGQT — CEPPINNA (@ComisionNinezAN) August 9, 2025

La citación forma parte del deber constitucional de fiscalizar y proteger los derechos de la niñez ecuatoriana.

Impacto de la falta de insumos médicos

El documento señala que la ausencia de cánulas nasales fue determinante en la tragedia, afectando directamente la atención a recién nacidos con complicaciones respiratorias.

La Comisión exige a las autoridades explicar las circunstancias, determinar responsabilidades y adoptar medidas urgentes para evitar que una crisis sanitaria de este tipo se repita en Ecuador.

La sesión de la Asamblea se realizará el martes 12 de agosto de 2025 a las 11:00, con la presencia de actores y organizaciones que poseen información directa sobre lo sucedido.

