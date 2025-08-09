La Policía Nacional del Ecuador rescató a un hombre y una mujer de nacionalidad peruana. Ellos habían sido secuestrados en Guayaquil.

Los delincuentes exigían 100 000 dólares en total para dejarlos con vida, según informó la Policía.

Secuestro en el norte de Guayaquil

De acuerdo con el mayor Fredy Guzmán, las dos secuestrados habían llegado a Ecuador por turismo y se hospedaban en un barrio del norte de Guayaquil.

El secuestro ocurrió después de que abordaran un taxi para realizar un recorrido turístico.

Durante el trayecto, fueron interceptados por varios sujetos que viajaban en una tricimoto adaptada para pasajeros. Ellos los retuvieron por la fuerza.

Extorsión y exigencia de rescate millonario

Tras privarlos de libertad, los secuestradores confiscaron sus teléfonos y comenzaron a comunicarse con sus familiares en Perú para exigir 50 000 dólares por cada uno.

Las investigaciones condujeron a la Policía a ejecutar seis allanamientos en Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas de Guayaquil.

Antecedentes de los detenidos

Según el mayor Guzmán, uno de los adultos aprehendidos tiene tres antecedentes penales por porte de armas de fuego. El menor ya había sido aislado en dos ocasiones por robo a personas.

En el operativo de liberación de los turistas se detuvo a tres personas presuntamente implicadas. Entre ellos estaba un adolescente. Además, la tricimoto utilizada para el secuestro fue decomisada como evidencia.

