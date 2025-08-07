En un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, se logró la detención de un ciudadano presuntamente vinculado a delitos informáticos relacionados con la explotación sexual infantil.

La acción policial se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil bajo el nombre de operativo Ciclón 5, este jueves, 7 de agosto de 2025.

Más noticias

Implicado en explotación sexual infantil está detenido

La Policía informó que la intervención se dio en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés). Esta fue parte de la estrategia conjunta para combatir redes criminales transnacionales que atentan contra la seguridad e integridad de niños, niñas y adolescentes.

Durante el operativo, los efectivos policiales detuvieron a Harry G., quien estaría involucrado en la distribución y almacenamiento de material de explotación sexual infantil mediante plataformas digitales.

DETUVIMOS A UNA PRESUNTA EXTORSIONADORA EN MANABÍ



Acciones operativas e investigativas ejecutadas en #Manabí permitieron la detención de una ciudadana, quien estaría presuntamente implicada en hechos extorsivos mediante el uso de plataformas digitales, utilizando información… pic.twitter.com/sn1EryryLx — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 7, 2025

Las evidencias recabadas en el operativo

La evidencia levantada en el lugar incluyó dos terminales móviles y prendas de vestir, que serán analizadas por las autoridades competentes como parte de la investigación en curso.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con estos delitos. Una de las vías es la línea 1800-Delito (335 486).

La cooperación internacional es clave para desmantelar redes delictivas que operan a través de medios tecnológicos y traspasan fronteras.