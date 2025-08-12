Jimmy Martin, ministro de Salud, informó sobre las causas del fallecimiento de 12 bebés recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Lo hizo este martes, 12 de agosto de 2025.

El funcionario aludió a que la desinformación busca sembrar pánico y confusión en la ciudadanía ecuatoriana.

Ministro de Salud sobre fallecimiento de bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

El Ministro indicó que la cifra “alarmista de 18 neonatos” fallecidos es falsa. En esa línea, aseguró que, en julio de 2025, el número fue de 12.

Las muertes fueron por causas multifactoriales, aseguró el funcionario. Según refirió, se trató de recién nacidos que presentaron alguna complicación, ya sea pediátrica, neonatal o materna.

Habló de casos de niños con bajo peso al nacer o con prematuridad o, en muchos casos, inmaturidad extrema, lo cual “condiciona su estabilidad clínica”.

#ElNuevoEcuador | Hoy, desde Guayaquil, el ministro @jimmymartinec brindó una rueda de prensa para informar sobre sobre los neotanos fallecidos en el @HUniversitarioG. pic.twitter.com/xmLiyPDwFX — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) August 12, 2025

Dos bebés habrían muerto por una bacteria

No obstante, a la par, el Ministro mencionó que en dos de los 12 fallecidos se evidenció la presencia de la bacteria KPC.

Aseguró que en julio se emitió una alerta epidemiológica y se activaron los protocolos para evitar que esta bacteria pueda propagarse.

Del mismo modo, el Ministro desmintió “categóricamente” que se hayan reutilizado cánulas para atender a los neonatos.

Sumó que los pacientes con inmaturidad extrema o con muy bajo peso al nacer no utilizan ese tipo de dispositivos para su soporte ventilatorio, sino otro tipo y que ha sido provisto por nuestra casa de salud.

Los fallecidos por la bacteria

Sobre los dos fallecimientos vinculados a la bacteria KPC, el funcionario reiteró que se han tomado decisiones en firme.

“Estamos aquí decididos a enfrentar la realidad de nuestro sistema de salud con firmeza y decisión. No vamos a permitir que el sistema de salud siga captado por diferentes grupos que no comparten los intereses de todos los ciudadanos, que es tener un sistema de salud eficiente, transparente y seguro”.