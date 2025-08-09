El Hospital Universitario de Guayaquil se pronunció sobre la muerte de 12 recién nacidos en esta casa de salud. Sus autoridades aseguraron en un comunicado que garantizan el cumplimiento de protocolos y acciones médicas para proteger la salud de los pacientes en todas sus áreas de atención.

Tras una alerta epidemiológica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la institución descartó que exista contaminación generalizada, aunque confirmó 12 fallecimientos de neonatos por causas multifactoriales desde el inicio de la alerta.

Fallecimientos y bacteria detectada en neonatos

De acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica, dos de los decesos podrían estar relacionados con una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa, una bacteria resistente a antibióticos.

Los bebés afectados presentaban condiciones críticas derivadas de su nacimiento prematuro o muy prematuro. El hospital aseguró que la UCIN continúa operativa y que se han reforzado las medidas para garantizar la atención segura.

Acciones inmediatas y protocolos implementados

Las autoridades sanitarias dispusieron medidas como toma de muestras de sangre a pacientes con sospecha clínica.

Además, reubicación preventiva de recién nacidos, desinfección terminal de la unidad, y activación permanente de especialistas en infectología.

También se fortalecieron las medidas de bioseguridad y la búsqueda activa de casos mediante hisopados rectales.

Reacciones y medidas gubernamentales

El ministro de Salud, Jimmy Martin, solicitó la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil.

Además, ordenó el despliegue de un equipo de especialistas para investigar el caso y ofreció brindar atención psicológica a los padres de los neonatos fallecidos por la bacteria.

La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos. Ante lo sucedido, en el @HUniversitarioG he solicitado:



1. La renuncia del gerente del hospital.

2. Desplegar un equipo de especialistas en el lugar e iniciar un proceso de investigación sobre el caso.

3. Brindar… https://t.co/exnGgEWeEm — Jimmy Martin (@jimmymartinec) August 10, 2025

“La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos”, enfatizó, solidarizándose con las familias afectadas y comprometiéndose a prevenir incidentes similares.

