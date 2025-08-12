El Gobierno de Daniel Noboa, este martes, 12 de agosto de 2025, anunció una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública (MSP). El monto será de 68 000 000 de dólares para los próximo tres meses. Así lo anunció la vocera del Mandatario, Carolina Jaramillo, en el contexto de la muerte de bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

La portavoz indicó que el Gobierno colaborará con la investigación de las muertes de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Esta se encuentra a cargo de la Fiscalía.

Según Jaramillo, dos casos serían a causa de una bacteria, no en 18 casos. No obstante, aún se esperan los resultados de las investigaciones.

¿Gobierno declarará la emergencia en el sistema de salud?

Carolina Jaramillo descartó una declaratoria de emergencia en el sector de la salud por parte del Gobierno.

Como parte de este monto se contemplan 7,4 millones irán para pagos de servicios alimentarios.

La muerte de neonatos en hospital de Guayaquil

En el Hospital Universitario de Guayaquil se registró la muerte de 12 neonatos. La casa de salud, en un comunicado, aseguró que garantizan el cumplimiento de protocolos y acciones médicas para proteger la salud de los pacientes en todas sus áreas de atención.

Tras una alerta epidemiológica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la institución descartó que exista contaminación generalizada. Eso sí, confirmó 12 fallecimientos de neonatos por causas multifactoriales desde el inicio de la alamar.

De acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica, justamente, dos de los decesos podrían estar relacionados con una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa, una bacteria resistente a antibióticos.