La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió este miércoles, 13 de agosto de 2025, la comparecencia del ministro de Salud, Jimmy Martin, para responder sobre el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

El funcionario aseguró que el hecho no se debió a la reutilización de cánulas nasales, como se había señalado en versiones previas, sino a un brote epidemiológico por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

“Todos los que dijeron e hicieron eco de que se habían reutilizado las cánulas le han mentido a la ciudadanía”, sostuvo Martin, quien recordó que el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, ya había descartado que las muertes se relacionaran con la falta de insumos médicos esenciales.

Hospital descarta reutilización de insumos

El Hospital Universitario informó que las muertes tuvieron causas multifactoriales, como complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o muy prematuros, y que dos de los casos sí estuvieron asociados a la bacteria detectada. La institución descartó que exista contaminación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y negó la reutilización de insumos médicos.

Martin indicó que el brote ya se encuentra bajo control y que se han tomado medidas para prevenir nuevos casos. “Se están estableciendo fuentes para que no se vuelvan a repetir estos sucesos”, señaló.

Fiscalización legislativa sobre los neonatos

El Ministro criticó que se use el dolor de las familias con fines políticos. Además, enfatizó que el Ministerio de Salud Pública colabora con la Fiscalía General del Estado.

“El día de hoy comparezco ante ustedes para traer claridad, para traer información y darles explicaciones de los eventos y de las acciones que ha tomado el MSP en torno a este brote epidemiológico”, afirmó.

El viceministro de Gobernanza, Bernardo Darquea, informó que entre enero y agosto de 2025 murieron 75 neonatos en el Hospital Universitario. A nivel nacional, en el mismo periodo, se registraron 624 fallecimientos.

Revisión nacional en hospitales públicos

La Asamblea Nacional anunció una verificación exhaustiva en la red de hospitales del Ministerio de Salud Pública.

La comprobación buscará asegurar un trato digno a los pacientes y comprobar el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipos. También evaluará que las áreas de neonatología cumplan con estándares técnicos actualizados para la seguridad y bienestar de los recién nacidos.