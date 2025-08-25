El presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, informó que este lunes 25 de agosto de 2025 empezarán a llegar los medicamentos en una entrevista con Teleamazonas. El anuncio se dio cuatro días después de la primera reunión del Comité Nacional de Salud Pública, que tuvo lugar el jueves 21 de agosto en el hospital Eugenio Espejo, en Quito.

El Comité fue creado el 19 de agosto mediante el Decreto Ejecutivo 108, firmado por el presidente Daniel Noboa. Se estableció como un órgano de coordinación entre entidades del Estado para garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública.

Control de proveedores y procesos internos

Tras la instalación de la mesa, Lama explicó que el objetivo es realizar adquisiciones masivas y transparentes para abaratar costos y cortar las redes de corrupción que, según dijo, durante años se han beneficiado del sistema.

El titular del IESS señaló que ha detectado proveedores que se repiten de manera sospechosa y que en la institución existen más de 100 procesos de investigación interna abiertos, además de casos en organismos de control.

También advirtió sobre la falta de controles efectivos: algunos proveedores no entregan los medicamentos, mientras que otros terminan desviando los fármacos robados a lugares como la Bahía de Guayaquil.

Por esta razón, anunció la implementación de un sistema digital “incorruptible” que permitirá registrar qué ingresa, qué sale y por qué motivo.

Compras centralizadas

Lama recordó que los problemas actuales no surgieron en este gobierno, ni en 2024, sino que afectan al sistema de salud desde aproximadamente 2018.

Según el funcionario, a las mafias que se han beneficiado de esta estructura ahora les interesa visibilizar el deterioro porque se les está terminando el negocio.

El presidente del Consejo Directivo del IESS sostuvo que se ha trabajado con hospitales y miembros de la red de salud en un monitoreo permanente. Confirmó que los medicamentos empezarán a llegar este 25 de agosto, aunque los efectos de las compras centralizadas y masivas se verán reflejados en septiembre o en los próximos dos meses, de acuerdo con los plazos legales.

Compra masiva de medicamentos y prioridad a enfermedades catastróficas

Lama señaló que los medicamentos empezaron a llegar este 25 de agosto a los hospitales. Explicó que los efectos de la compra centralizada y masiva se verán en uno o dos meses, ya que deben cumplirse los plazos que determina la ley y los mecanismos de transparencia establecidos.

“Esta iniciativa es necesaria para poder quitarles de las manos los recursos a las mafias que han gobernado el sistema de salud durante los últimos 15 años”, indicó Lama

Mientras tanto, dijo que el nivel de abastecimiento hospitalario ha aumentado alrededor de ocho puntos desde el inicio de su gestión, llegando al 67%. Con la compra masiva se espera alcanzar entre el 95% y 100% de abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública.

Lama recalcó que la prioridad en la adquisición estará dirigida a medicinas para enfermedades huérfanas, raras y catastróficas. Señaló que el proceso de compra se realiza tanto a fabricantes nacionales como internacionales, privilegiando a quienes presenten mejores condiciones, aunque con una ventaja para los productores nacionales porque los recursos se quedan en el país y generan empleo.

