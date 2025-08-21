Este jueves, 21 de agosto de 2025, el Gobierno de Ecuador instaló la primera sesión ordinaria del Comité Nacional de Salud Pública. La primera definición fue la compra masiva de medicamentos e insumos médicos a escala nacional.

Durante la sesión, las autoridades definieron como primera acción la compra masiva y “transparente” de medicamentos e insumos médicos a escala nacional.

La medida responde a la necesidad de abastecer a hospitales y centros de salud que integran la Red de Salud.

Jimmy Martin, ministro de Salud Pública, presidió la jornada de trabajo. Lo acompañaron la vicepresidenta María José Pinto; la secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Gellibert; el presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama; y la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, entre otras autoridades del Ejecutivo.

El ministro Martin aseguró que el país da un paso hacia la transformación del sistema sanitario. “Tenemos trazada una ruta para combatir la corrupción e impulsar un sistema transparente para tomar decisiones eficientes que respondan al sistema de salud que todos buscamos”.

Las intervenciones durante el Comité

Sariha Moya, a su vez, refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó 200 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos. Sin embargo, los contratos firmados no superan los 130 millones y solo se han ejecutado 100 millones.

La Ministra indicó: “Vamos a sanear la cadena de pagos en salud pues se han constado irregularidades en la compra y entrega de fármacos, lo que evidencia un mal uso de los recursos económicos. Hemos trabajado con las instituciones para que los recursos que han sido repartidos y aún siguen disponibles -alrededor de 60 millones de dólares-, regresen a planta central para que se hagan las adquisiciones masivas”

Édgar Lama enfatizó que todos los hospitales serán abastecidos y se comprometió a cambiar el modelo de salud pública. “Le vamos a quitar el dinero a las mafias que durante años han venido operando y les han robado la salud a los ecuatorianos”.

La salud como un nicho para la corrupción

Cynthia Gellibert cerró la jornada con un mensaje: “Durante décadas la salud pública fue tratada

como un negocio y hoy le ponemos un punto final”.

El Comité de Salud tiene a su cargo la articulación de políticas, la ejecución de acciones inmediatas, el control del uso de recursos y la planificación del sistema de salud.

