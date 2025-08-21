El ministro de Salud, Jimmy Martin, informó este jueves, 21 de agosto de 2025, sobre las acciones que emprenderá el Comité de Salud, conformado por disposición del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 108.

El funcionario indicó que en la reunión definirán una hoja de ruta con las instituciones para emprender las acciones ante las problemáticas que atraviesa el sector de la salud.

Comité de Salud se reúne este 21 de agosto

El comité, presidido por el Ministerio de Salud Pública, está integrado por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

De acuerdo con declaraciones de Carolina Jaramillo, vocera de Daniel Noboa, se eliminarán las zonas y distritos. Además, la compra de medicamentos e insumos médicos se centrará en la matriz del Ministerio de Salud Pública.

Jaramillo indicó que la medida busca erradicar las prácticas corruptas que se intensificaron durante la pandemia de covid-19, cuando los hospitales realizaban compras públicas de manera independiente.

Ecuador da un paso decisivo por la salud pública. 🇪🇨💪



Hoy se crea el Comité Nacional de Salud Pública que garantizará el acceso a servicios de salud dignos y eficientes. Presidido por el Ministerio de @Salud_Ec, luchará contra la corrupción, garantizará el abastecimiento de… pic.twitter.com/yhTGJPU5qS — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2025

Los adelantos del Ministro de Salud

El Ministro de Salud, durante una entrevista en el espacio Un Café con JJ, indicó que la hoja de ruta servirá para un trabajo semanal, para tener continuidad en los acuerdos y compromisos.

Además, refirió que la delegación deberá definir la nueva organización de las direcciones provinciales de salud en Ecuador.

A la par, el funcionario mencionó que el Gobierno decidió no declarar la emergencia en la salud porque no hay una “crisis que amerite“. Agregó que están trabajando para cubrir los procesos de compra y pagos.

“Declarar la emergencia solo va a acelerar los procesos de compras públicas que pueden derivar en irregularidades. Estamos luchando contra los actos de corrupción“.

Martin aseguró que están desarrollando medidas para atender situaciones como las registradas en el hospital de Esmeraldas y en Guayaquil. Entre estas se citó el trabajo con Fuerzas Armadas.

Comunidad puede denunciar

El Ministro llamó a la comunidad a denunciar irregularidades o problemáticas en los hospitales a través de la línea 173, en la opción 3.

“En las visitas constantes que estamos haciendo en los hospitales encontramos que los insumos que están vendiendo fuera del hospital, en farmacias o quioscos, son los que deberían estar dentro de los hospitales”.

