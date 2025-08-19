El presidente Daniel Noboa oficializó la creación del Comité Nacional de Salud Pública a través del Decreto Ejecutivo 108.

Gobierno anunció la creación de Comité Nacional de Salud Pública

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo Garcés, dio detalles de cómo funcionará el Comité Nacional de Salud Pública este martes 19 de agosto de 2025.

Según detalló la vocera en un video difundido por Presidencia, este Comité buscará “transformar el sistema de salud en Ecuador“.

Jaramillo mencionó que se espera este comité represente “un paso decisivo para garantizar que la salud pública en Ecuador funcione con calidad, eficiencia y seguridad”.

Este nuevo espacio reunirá a las principales instituciones del Estado con el objetivo de asegurar el servicio sanitario.

El comité, presidido por el Ministerio de Salud Pública, estará integrado por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Esto significa que por primera vez el país tendrá un órgano permanente que planifique, supervise y tome decisiones conjuntas para que nuestro sistema de salud sea más transparente, eficiente y cercano a los ciudadanos”, afirmó Jaramillo.

Cambio en el modelo de gestión de adquisiciones

Las declaraciones de Jaramillo advirtieron un cambio en el modelo de gestión. Se eliminarán las zonas y distritos, que, según ella, no respondían a las necesidades locales.

La compra de medicamentos e insumos médicos se centrará en la matriz del Ministerio de Salud Pública.

Jaramillo explicó que esta medida busca “erradicar las prácticas corruptas que se intensificaron durante la pandemia de covid-19, cuando los hospitales realizaban compras públicas de manera independiente”.

“Con esto cortamos de raíz los focos de corrupción en los hospitales que durante años desviaron recursos que debían ir a salvar vidas”, aseguró Jaramillo, enfatizando que se establecerán nuevas estrategias logísticas para garantizar que los insumos lleguen a los pacientes sin intermediarios.

Vocera: ‘Se acabaron los sobreprecios’

Según la funcionara, se implementarán controles unificados de inventarios y distribución para evitar retrasos y asegurar la trazabilidad de los fármacos.

“La salud pública nunca más será el botín de mafias ni el negocio de burócratas y corruptos”, afirmó Carolina Jaramillo.

“Se acabaron los sobreprecios, se acabó el reparto, se acabó la impunidad en hospitales y farmacias. Cada centavo destinado a la salud irá a lo que debe ir: a salvar vidas y a garantizar la dignidad de todos los ecuatorianos”, puntualizó la vocera.

Usuarios reclaman escasez de insumos médicos y medicinas

La decisión del Gobierno se da en medio de una crisis sanitaria que enfrenta Ecuador.

El 13 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según la institución, las muertes se habrían producido por causas multifactoriales, como complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o muy prematuros y por un brote epidemiológico causado por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Esta emergencia causó críticas al Gobierno desde múltiples entornos. Sumado a los reclamos de usuarios por la falta de insumos médicos y medicación en hospitales y centros públicos.

La situación llevó a que las autoridades asignaran la dirección de tres hospitales de Guayaquil a la Armada del Ecuador: Hospital General Guasmo Sur, Hospital Monte Sinaí y Hospital General Universitario.

