Este martes 19 de agosto de 2025, pasadas las 10:30, se instaló la sesión 027 del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado por el Ejecutivo como económico urgente.

El documento fue discutido con base en el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno (ADN), que contó con ocho votos a favor.

Contenido del proyecto sobre la Ley de Transparencia Social que se tramita en la Asamblea Nacional

El proyecto abarca la regulación y clasificación de organizaciones de la sociedad civil, ordena mecanismos de transparencia en el manejo de recursos, establece la distribución de utilidades y plantea disposiciones adicionales en materia tributaria y de control financiero. La propuesta es el cuarto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo en este periodo legislativo.

Valentina Centeno explicó que en el país las economías criminales mueven cerca de 30 000 millones de dólares, lo que obliga a identificar los flujos irregulares de capitales.

Destacó que la iniciativa incorpora un principio de proporcionalidad para diferenciar a las organizaciones sociales según su actividad, tamaño y nivel de riesgo, lo que determinaría los procesos de auditoría.

La legisladora indicó que la ley no está dirigida a las organizaciones lícitas, sino a aquellas que podrían ser utilizadas como instrumentos para cometer delitos.

Posiciones divergentes en el Pleno de la Asamblea

Centeno también detalló la disposición sobre la distribución de utilidades, que propone una retención de entre 0% y 2,5% a las empresas que no decidan, en un plazo de dos años, repartir utilidades a sus socios o reinvertirlas en sus operaciones.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), intervino en segundo lugar y cuestionó que hasta la fecha no se haya intervenido a una fundación u organización de la sociedad civil. Señaló una contradicción entre regular a estas entidades para evitar el lavado de dinero y, al mismo tiempo, impulsar en consulta popular el retorno de los casinos.

#LeyTransparenciaSocial @aserranoLA6 señala que no está de acuerdo con ciertos artículos del proyecto y sugiere votarlos por partes. Advierte que muchas fundaciones usan el nombre de Galápagos para captar fondos, y los invierten sin transparencia. pic.twitter.com/Zg9Dax7URI — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 19, 2025

También expresó que, en caso de mantenerse los artículos sobre utilidades, se debería votar por separado. Además, recomendó que toda fundación con operaciones en Galápagos se registre en el Consejo de Gobierno de esa provincia y presente informes trimestrales.

Desde la Revolución Ciudadana, Gustavo Mateus observó que la iniciativa mezclaba materias diversas en un mismo cuerpo normativo, lo que, según dijo, vulneraba el principio de unidad de materia.

Afirmó que el proyecto, bajo el argumento de transparencia, ampliaba facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, endurecía regímenes sancionatorios e introducía reformas tributarias sin relación directa con el objeto central de la norma. Anticipó que, de aprobarse en esas condiciones, podría presentar vicios de inconstitucionalidad.

Debate político en el hemiciclo

La bancada de la Revolución Ciudadana expresó que no respaldaría el informe porque, a su criterio, más que combatir la corrupción generaría inseguridad jurídica y abriría la puerta a persecución política.

Legisladores como Franklin Samaniego y Liliana Durán coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo podría constituirse en un mecanismo de presión política y control social que afectaría la libertad de organización.

.@acastropiedra señala que la #LeyTransparenciaSocial se centra en el control, obliga a transparencia financiera, implementa vigilancia por riesgo, adopta códigos de ética y registra obligatoriamente organizaciones sociales. Recalca: "Sería importante para el país" pic.twitter.com/l6Zcyza9GD — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 19, 2025

En contraste, legisladores oficialistas como Besibell Mendoza, Inés Alarcón, Adrián Castro, Steven Ordóñez y Milton Aguas rechazaron que la norma sea utilizada como herramienta de persecución a las organizaciones sociales.

Citaron la primera disposición general del proyecto, que establece que ninguna medida de control, supervisión o intervención de entidades públicas podrá emplearse como mecanismo de persecución política ni como restricción arbitraria a la libertad de asociación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, levantó la sesión luego de más de dos horas de intervenciones. El pleno resolvió que el informe sea devuelto a la Comisión de Desarrollo Económico, encargada de incluir las observaciones y preparar el texto que se debatirá en segunda instancia.

