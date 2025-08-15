El Ministerio de Salud dio a conocer este viernes 15 de agosto sobre la implementación de un nuevo modelo de formación que incluye residencias médicas pagadas.

Nuevo programa para médicos posgradistas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, liderado por el ministro Jimmy Martin, implementará este nuevo modelo de formación para los médicos posgradistas para fortalecer el sistema de salud.

El comunicado emitido por la Cartera de Estado destaca que por primera vez, las residencias médicas en toda la red Pública Integral de Salud serán recompensadas.

Esto quiere decir, que se permitirá el acceso a rotaciones internacionales y un sistema de compensación 1 a 1 para cumplir en el sector público y privado.

Además, una asignación económica acorde con las actividades asistenciales.

La Cartera de Estadio destaca que este cambio garantiza las condiciones justas y competitivas para quienes inician su especialización.

También, asegura que la salud pública en Ecuador cuente con profesionales mejor preparados y respaldados.

Esto sucede en medio de una crisis sanitaria que sacude al Ministerio de Salud, luego de la muerte de 12 bebés en un hospital de Guayaquil.

COMUNICADO OFICIAL | Sobre histórica implementación de un nuevo modelo de formación para los médicos posgradistas que fortalecerá el sistema de salud.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/EfbBXrWF9j — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) August 15, 2025

Armada tomó la gestión de tres hospitales en medio de crisis sanitaria

La Armada del Ecuador dio a conocer que, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), asume la gestión de los hospitales de Guayaquil en medio de la crisis sanitaria, luego de la muerte de 12 bebés.

La Armada asume la gestión administrativa, técnica y sanitaria de tres casas de salud de Guayaquil: el Hospital General Guasmo Sur, Hospital Monte Sinaí y Hospital General Universitario.

Esta acción, resalta la Armada, busca fortalecer la atención médica mediante estándares de medicina y logística sanitaria.

Para ello, designó gerentes para cada uno de los hospitales intervenidos. Ellos son:

• CPNV CSM Pablo Alberto Herrera Salazar en el Hospital General Guasmo Sur

• CPNV EMS Luis Alejo Obando Espinosa en el Hospital Monte Sinai

• CPNV CSM Marco Patricio Zambrano Agama el Hospital General Universitario

Con esta acción, la Armada busca aliviar la crisis sanitaria desatada luego del fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

