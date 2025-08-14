El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) este jueves, 14 de agosto de 2025, rechazó las publicaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta desvinculación masiva de 83 médicos familiares por vencimiento de contratos.

La institución calificó esa información como malintencionada y aseguró que los servicios médicos se mantienen con normalidad en todas sus unidades de salud.

Más noticias

Supuesta desvinculación de médicos en el IESS

El IESS aclaró que los profesionales mencionados son becarios devengantes que ya cumplieron el tiempo de servicio estipulado por normativa.

Te puede interesar: Médicos de Pichincha piden que cesen desvinculaciones en el Ministerio de Salud

Por esa razón, sus contratos no se renuevan, ya que los puestos que actualmente ocupan deben ser asignados a nuevos profesionales que ingresan al programa de becas.

La normativa vigente en el sistema

El proceso de devengación está regulado por la Resolución No. 633 del Consejo Directivo del IESS, publicada en el Registro Oficial el 6 de marzo de 2021.

Esta normativa establece el reglamento sustitutivo para el otorgamiento y compensación de becas de estudio de posgrado en medicina y ciencias afines.

Según dicha resolución, el tiempo de compensación corresponde al doble de la duración de la beca. En el caso de servidores con nombramiento permanente, la normativa exige un tiempo de compensación equivalente al triple de la formación recibida.

Ante publicaciones sobre desvinculación de 83 médicos familiares, el #IESScomunica ⬇️ pic.twitter.com/LwDz9vx9Dg — IESS (@IESSec) August 14, 2025

Lugares para los siguientes profesionales

El IESS ratificó que no se ha producido una desvinculación fuera del marco legal. Los médicos concluyeron su proceso conforme a la normativa vigente, lo que permite abrir espacios para nuevos profesionales sanitarios en proceso de formación.

La institución reiteró que los servicios médicos continúan operando con normalidad en todas las unidades donde los becarios están por finalizar su tiempo de servicio.

Te recomendamos: