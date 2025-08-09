Argentina endurece la convalidación de títulos médicos tras fraude en exámenes.

El Ministerio de Salud de Argentina reveló esta semana los resultados de una exhaustiva revisión sobre el Examen Único de Residencias que rindieron 117 aspirantes sospechosos de fraude en las evaluaciones médicas.

Ninguno validó la nota obtenida inicialmente, lo que generó una profunda preocupación respecto a la calidad y transparencia del proceso.

De ese contingente, 109 contaban con títulos convalidados de universidades extranjeras.

En respuesta, el Ministerio de Capital Humano anunció una reforma radical en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros.

Desde ahora, solo se aceptarán aquellas titulaciones que cuenten con la acreditación de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

Este reconocimiento internacional garantiza que las universidades cumplen con altos estándares académicos, similares a los que exigen las instituciones argentinas.

Medidas exigentes para evitar fraude en Argentina

La decisión apunta a proteger a los estudiantes y profesionales que obtienen sus títulos a través de un riguroso esfuerzo académico, y evitar que títulos de menor calidad accedan automáticamente al sistema de residencias. Países con universidades que poseen esta acreditación incluyen Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

Limitar la convalidación a esta certificación asegura que todos los médicos, ya sean nacionales o extranjeros convalidantes, cumplan con iguales exigencias formativas.

Además, fortalece la transparencia y la confianza en el sistema de formación médica argentino, afectado recientemente por el escándalo de fraude.