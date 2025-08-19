El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó un proyecto de resolución con el que reclaman al Gobierno por la situación sanitaria que enfrenta Ecuador. Usuarios reclaman a diario la falta de insumos, medicación y atención en hospitales y centros de salud públicos.

Más noticias

Pleno de la Asamblea se unió para reclamar al Gobierno soluciones ante la crisis sanitaria

El proyecto de resolución lo presentó el legislador de ADN, Andrés Guschmer. El documento insta al Ministerio de Salud Pública a garantizar el “acceso y goce efectivo del derecho a la salud integral a los ciudadanos sin exclusión”.

Guschmer señaló en el debate que, si bien el sistema de salud pública es frágil, “la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben trabajar para enfrentar las mafias internas que lo ponen en riesgo”. Solicitó trabajar para encontrar soluciones a corto plazo, pero también a largo plazo.

.@aguschmer mociona aprobar resolución para que el Presidente de la República y el Ministerio de Salud garanticen coordinación institucional y el goce efectivo del derecho a la salud en todo el Sistema Público Nacional. #EmergenciaSPNS pic.twitter.com/kyWeW9ZOC3 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 19, 2025

Por su parte, el asambleísta de Revolución Ciudadana, Fricson George, pidió al Pleno que se unan para trabajar por el bienestar de la ciudadanía. “Trabajemos por aquellos que verdaderamente confiaron en nosotros. No veamos solo el problema, veamos la solución”, dijo el exfutbolista.

Algunos legisladores solicitan que se declare la emergencia sanitaria

Algunos legisladores, entre ellos David Arias (RC), solicitaron al presidente que declare la emergencia sanitaria a nivel nacional.

“Reclamamos lo justo. En los hospitales de San Cristóbal y Santa Cruz, por ejemplo, hay carencia de insumos y transporte aéreo para pacientes y fallecidos”, denunció el asambleísta de Galápagos.

Eliana Correa, de su misma bancada, se unió al pedido. Argumentó que el sistema nacional de salud enfrenta otros problemas: “deterioro de infraestructura, riesgos al personal, falta de insumos y atención de calidad”.

Quien no estuvo de acuerdo con la declaratoria de la emergencia fue el asambleísta de ADN y presidente de la Comisión de Derechos a la Salud, Juan Reyes.

En su intervención dijo que hacerlo “no soluciona el problema“. Destacó que el Gobierno de Noboa aumentó el presupuesto para salud en 655 millones de dólares, comparando el 2023 hasta julio de 2024.

.@totoreyesb señala que declarar emergencia en salud no soluciona el problema. Destaca el aumento del presupuesto en 655 millones de dólares, ejecución de insumos y dispositivos médicos, transparencia en compras, y coordinación con @FFAAEcuador para garantizar seguridad. pic.twitter.com/82cHGfv2nl — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 19, 2025

“Esto refleja la intención real y no únicamente política de tomar acciones a pesar de las dificultades presupuestarias que el Ecuador enfrenta”, comentó.

Pleno de la Asamblea votó a favor de la propuesta

Tras el debate, la propuesta fue elevada a votación. El documento se aprobó con 147 votos, tanto de la oposición como del oficialismo.

Con este proyecto los asambleístas esperan que se mejore la coordinación institucional mediante la aplicación de políticas económicas, sociales, culturales y educativas.

#Sesión27

El Pleno de la #AsambleaEc2025 aprobó el proyecto de resolución presentado por @aguschmer que resuelve que el Presidente de la República y @Salud_Ec garanticen la coordinación institucional y el goce efectivo del derecho a la salud en todo el Sistema Público Nacional. pic.twitter.com/sXhxQKw3tD — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 19, 2025

Te recomendamos