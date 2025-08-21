La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aseguró este 21 de agosto de 2025 que este año se destinaron 200 millones de dólares para la adquisición de medicamentos, pero los contratos firmados no superaron los 130 millones y de ese monto apenas se ejecutaron 100 millones.

Según explicó, esa cifra debería haber asegurado buena parte del abastecimiento en los hospitales.

Moya detalló que, pese a haberse entregado 430 millones de dólares a proveedores de salud, los resultados no se ven reflejados en los hospitales.

“Se compran medicamentos y aparentemente no existen en las bodegas, pero tampoco se hace un uso adecuado de los recursos garantizados”, enfatizó. Añadió que se trabaja para que los 60 millones de dólares no utilizados regresen a planta central y se empleen de manera eficiente en reparaciones nacionales.

Comité Nacional de Salud apunta a desmontar mafias en el sistema

La reunión del Comité Nacional de Salud, convocada por el presidente Daniel Noboa mediante decreto, fue el escenario en el que se expusieron estas cifras. Jimmy Martin, ministro de Salud, sostuvo que la intención del gobierno es restar poder a las entidades centralizadas que han favorecido el desabastecimiento en hospitales.

#BOLETÍN | Se instaló la primera sesión del CONSAP, creado por el presidente @DanielNoboaOk.



Con el liderazgo del ministro Jimmy Martin y el respaldo de autoridades de alto nivel, avanzamos hacia una salud eficiente y libre de corrupción.



Lee más: ⬇️https://t.co/W3QgvRFqZO pic.twitter.com/Y6Gf6VQAd4 — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) August 21, 2025

El funcionario afirmó que se busca un sistema transparente, capaz de generar datos precisos y confiables para la toma de decisiones. Recalcó que el objetivo final es un Sistema Nacional de Salud libre de corrupción y con mayor eficiencia.

Compras masivas de fármacos como estrategia de abastecimiento

Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que bajo la dirección de Noboa se dará inicio a compras masivas de medicamentos para garantizar el suministro en los hospitales.

Criticó el modelo de salud heredado de gobiernos anteriores, al que calificó de “enfermo, dañado y perverso”, y afirmó que las reformas buscan cortar los flujos de dinero que durante años se repartieron mafias enquistadas en los hospitales.

Lama agregó que los problemas actuales en salud tienen su origen en decisiones tomadas hace 15 años y que las reacciones negativas frente a las reformas provienen justamente de esos grupos de interés.