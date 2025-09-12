La actividad sexual en los hombres atraviesa etapas distintas, marcadas tanto por la biología como por factores emocionales y sociales. La ciencia ha identificado momentos clave en los que el deseo y la frecuencia cambian, y no siempre coinciden con lo que se cree popularmente.

Más noticias

De acuerdo con El Tiempo de Colombia, el deseo masculino está fuertemente ligado a la testosterona, hormona que regula no solo la libido, sino también la producción de espermatozoides, el desarrollo muscular y la voz en la adolescencia. Esta sustancia alcanza su punto más alto entre los 20 y los 30 años, lo que convierte a esa década en la conocida como “edad más caliente”.

🔥 Actividad sexual y el pico inesperado

Según ADN, la plenitud sexual masculina no se limita a esos años. A partir de los 35, los niveles de testosterona empiezan a descender, pero los especialistas aclaran que esto no significa una reducción en la calidad de los encuentros íntimos. Aunque las respuestas puedan ser menos intensas o rápidas, la satisfacción no se ve comprometida.

No te pierdas de leer: Emma Heming pensó en divorciarse antes del diagnóstico de Bruce Willis

Además, como señala el portal médico MedlinePlus, los cambios en la vida sexual masculina también dependen de factores sociales, psicológicos, enfermedades crónicas o medicamentos que inciden en la función eréctil y el deseo.

❓ ¿Qué ocurre después de los 40?

A medida que se superan los 40 años, los hombres entran en una etapa que los expertos llaman “madurez sexual”. Allí, más que el impulso biológico, ganan protagonismo la confianza en sí mismos, la seguridad emocional y la conexión con la pareja. Según Vidae, este periodo puede dar lugar a experiencias más plenas, donde la intimidad se construye con menos presión hormonal y más complicidad.

🌙 Madurez sexual

Aunque con la edad la frecuencia pueda bajar, los encuentros pueden ser más profundos y satisfactorios. La experiencia acumulada y el vínculo afectivo se convierten en aliados, lo que transforma la percepción de la sexualidad en la adultez.

Te puede interesar: Lupus es una enfermedad con varias alertas

Así, la actividad sexual no tiene un único punto máximo. Primero llega la etapa de mayor deseo, en la juventud, marcada por la fuerza hormonal. Luego aparece la madurez, cuando el equilibrio entre cuerpo y mente abre la puerta a encuentros distintos, pero igualmente intensos.

En palabras de especialistas consultados por El Tiempo de Colombia y ADN, la clave no está solo en la biología, sino también en la forma en que cada hombre vive su intimidad. Y ahí radica el verdadero secreto: la sexualidad evoluciona, pero no desaparece.

Te recomendamos: