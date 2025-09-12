El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Sus manifestaciones clínicas van desde síntomas leves hasta afecciones graves o potencialmente fatales.

En Ecuador y otros países de la región, su diagnóstico temprano sigue siendo un desafío, a pesar de su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica, de origen autoinmune, que afecta múltiples órganos y sistemas del cuerpo.

El trastorno se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que atacan a los tejidos del cuerpo. Esta acción puede resultar en daño a múltiples órganos.

Los síntomas del lupus

Los síntomas pueden variar ampliamente, desde fatiga y fiebre hasta inflamación articular y eritema en forma de alas de mariposa en la cara, lo que hace que el diagnóstico temprano sea crucial.

El lupus surge cuando el sistema inmunológico confunde las células propias con invasores y produce autoanticuerpos.

Del mismo modo, el trastorno puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen, ya que afecta a diversos órganos y sistemas del cuerpo.

La prevalencia de la enfermedad

Según el estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología, la prevalencia de esta enfermedad es de aproximadamente 10 casos por cada 100 000 habitantes.

Esto subraya la importancia de la conciencia pública y la atención médica adecuada para abordar esta condición.

¿Otros problemas del lupus?

El lupus causa inflamación en todo el cuerpo. Esto puede provocar problemas en sus órganos, incluyendo:

Daño renal (nefritis lúpica)

Problemas cardíacos

Imflamaciónde de vasos sanguíneos

Coágulos de sangre

