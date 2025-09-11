La depilación del vello púbico se ha vuelto una práctica habitual, especialmente entre jóvenes, pero sus efectos van más allá de la estética. Estudios recientes advierten sobre irritaciones, microlesiones e infecciones que pueden surgir si no se realiza con cuidado. Según un informe de El Tiempo, “la mayoría de las mujeres que se depilan el área púbica experimentan al menos un efecto adverso, siendo los más comunes el enrojecimiento, picazón o pelos encarnados”.

Datos clave sobre la depilación del vello púbico:

Más del 80 % de mujeres y dos tercios de hombres recortan o eliminan el vello púbico.

Uno de cada cuatro presenta lesiones durante el procedimiento.

La zona púbica tiene piel sensible y requiere cuidados especiales.

La eliminación del vello puede afectar la barrera protectora natural.

La práctica estética no garantiza beneficios significativos para la salud.

🛡️ Funciones naturales del vello púbico

El vello púbico cumple un papel protector importante. Actúa como barrera frente a agentes externos, reduce la fricción y protege la piel de la zona genital. La doctora Luisa Dillner, citada por BBC Mundo, dice que “Tu pubis es un asunto tuyo. Pero el vello púbico está ahí por una razón: para proteger tus genitales de fricciones e infecciones. Es más higiénico no afeitártelo”.

Aspectos relevantes según la ciencia:

Protege la piel de la fricción constante.

Reduce la exposición a bacterias y virus en la zona genital.

Contribuye a prevenir irritaciones y lesiones menores.

Mantener parte del vello es recomendable para la salud íntima.

La eliminación completa no ofrece beneficios higiénicos adicionales.

⚠️ Cómo depilarse con seguridad

La depilación puede ser segura si se siguen pautas científicas. El estudio de BMC Women’s Health recomienda métodos adecuados según el tipo de piel, evitar herramientas sin esterilizar y no depilar completamente el área si no es necesario. La hidratación posterior y la atención a cualquier molestia son esenciales para reducir riesgos.

Recomendaciones prácticas:

Elegir entre cuchilla, cera, crema o láser según sensibilidad de la piel.

No depilarse en seco para evitar cortes o irritaciones.

Usar productos calmantes e hipoalergénicos después del procedimiento.

Consultar con un especialista ante irritaciones persistentes.

Evitar depilarse por presión estética o social; priorizar la salud.

Seguir estas indicaciones permite una depilación más segura y protege la salud genital, minimizando riesgos de infecciones y lesiones. La evidencia científica respalda la necesidad de un enfoque cuidadoso frente a esta práctica estética cada vez más común.

