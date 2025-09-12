Emma Heming Willis confesó que llegó a contemplar el divorcio de Bruce Willis antes de conocer que el actor padecía demencia frontotemporal (FTD).

Los primeros síntomas de la enfermedad confundieron profundamente su matrimonio y la llevaron a cuestionar si su relación se estaba desmoronando.

Más noticias de Bruce Willis:

Confusión y distancia en el matrimonio

En un perfil publicado por Vanity Fair, Heming aseguró que, en medio de la incertidumbre, llegó a creer que su esposo había dejado de amarla. “¿Qué está pasando?

“Este no es el hombre con el que me casé”, recordó.

El cambio progresivo en la conducta y en la comunicación de Willis minó la convivencia y generó distancia en la pareja, que se casó en 2009 y tiene dos hijas en común, Mabel (13) y Evelyn (11).

La enfermedad que susurra

Antes del diagnóstico, Emma atribuía los problemas a la relación misma. “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio y que ya no funcionaba”, relató.

Según dijo a People, la FTD “no grita, susurra”, lo que complicó detectar sus señales. Entre ellas, notó la reaparición de un tartamudeo en Bruce, sin imaginar que era un síntoma neurológico.

Alivio tras el diagnóstico

El diagnóstico trajo claridad y alivio. “Sentí que no era mi esposo, sino la enfermedad afectando su cerebro. Una vez que escuchas eso, bajas la guardia”, aseguró.

Heming destacó que muchas parejas viven situaciones similares, confundiendo síntomas médicos con problemas de convivencia.

Adaptaciones y cuidado especializado

Con el avance de la FTD, la familia trasladó al actor a una vivienda separada del hogar principal.

Emma explicó que se trató de la opción más segura tanto para Bruce como para sus hijas. “Ahora sé que tiene el mejor cuidado el cien por ciento del tiempo”, afirmó.

La decisión también buscó proteger a la cuidadora principal y ofrecer un entorno tranquilo.

“El estado físico general de Bruce está bien, es su cerebro lo que está fallando”, concluyó.

Te recomendamos