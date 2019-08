La historia de Rider Delgado, el creador de la marca 100% Chonero

LEA TAMBIÉN

La marca 100% Chonero representa la identidad montuvia de ese cantón manabita.



Fue creada por el artista Rider Delgado hace 20 años. Él recuerda que mientras vivía en Quito frecuentaba un bar de un amigo, que se caracterizaba porque la mayoría de clientes era manabita.

Un día se le ocurrió hacer camisetas para venderlas en el bar y les colocó la frase ‘100% Chonero’. La marca tuvo acogida, pero él sentía que solo las letras no ayudaban a mostrar la identidad de Chone.



Así que empezó a diseñar y dibujó las letras como si fueran troncos de caña guadúa o bambú. Luego incorporó otros elementos característicos del montuvio, como su machete, con el que hace las labores del campo; y la guitarra con la que conquistaban a las mujeres de las zonas rurales, a través de amorfinos y canciones.



El diseño tuvo acogida y ya no solo se imprimió en camisetas sino también en carteles, calcomanías, gorras y otros.



Pero a los tres años de estar en vigencia la marca dejó de venderse. El artista explicó que en esa época hubo una banda delincuencial que fue apodada como ‘los choneros’.



Eso hizo que la identidad de su marca se perdiera y que las personas dejaran de comprar.



El artista empezó a dibujar la identidad manabita sin mencionar su marca y luego se dedicó a dar clases de dibujo y arte en las escuelas y colegios de su ciudad Chone.



Este año recibió la propuesta del Municipio de restaurar las zonas de la ciudad que estaban abandonadas como parques.



Decidió retomar su marca y ahora hay más de ocho murales en Chone que muestran la identidad no solo por el 100% chonero, sino porque combinó con otros símbolos, como la producción agrícola, la belleza de las mujeres manabitas, las flores y otros.



Uno de esos murales está en el parque de la Madre, ubicado en el centro de la ciudad. En cada pintura se rinde homenaje a la mujer y al colibrí.



Delgado señala que escogió esa temática debido a la leyenda del colibrí o picaflor. En esta se cuenta que cuando las mujeres iban a dar a luz, la partera les hacía beber un remedio que contenía un corazón disecado de esa ave y las plantas de naranjo. Los ancestros pensaban que esa bebida era un canal que le permitía transmitir las virtudes de los padres al hijo.



Si el bebé nacía mujer heredaría la belleza, amor e inteligencia de la madre. Pero si era hombre sería luchador, valiente y bravo como el padre manabita. En ese mural también se puede observar a la mujer chonense con ojos claros y cabello castaño, rodeada de flores silvestres típicas del cantón.

En el Municipio de Chone se han enmarcado y colgado los cuadros del artista chonense Rider Delgado. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO



Al ingreso de la ciudad, en la vía Flavio Alfaro - Chone, también se han dibujado murales manabitas con la marca 100% Chonero y también en los barrios periféricos. Todos se caracterizan porque muestran los rasgos de la mujer chonense o del montuvio.



Los murales son coloridos y miden más de 1,80 de ancho. Estos hacen parte un proyecto municipal que busca devolverle la identidad a los habitantes de Chone. El proyecto se inició en la campaña política del actual alcalde Leonardo Rodríguez. El equipo de publicidad decidió que en lugar de pintar el nombre del candidato debían hacerse murales y colocar la frase ‘Chone resurge por ti’.



Esos murales tienen el escudo de Chone donde se ven canoas navegando, las montañas de la zona rural, el río Chone y un transporte público. Afuera del mural se dibujaron varias personas que representan varias profesiones.



Ellos desentierran el escudo del suelo. “Es una metáfora para decirle a las personas que con la ayuda de todos podremos sacar adelante al cantón”, dice Delgado.

El artista también trabaja en la campaña ‘Chone lindo, Chone limpio’. Consiste en dibujar carteles con una niña disfrazada de doctora y escribir mensajes para que no se deseche la basura en la calle. Esta campaña se realiza con la Asociación Amarte Chone. “La niña que pinto es mi hija”.