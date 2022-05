Twitter limitará tiempo para editar trinos

La edición de trinos en Twitter ha sido una de las opciones más apetecidas durante mucho tiempo. La posibilidad de editar las publicaciones sin tener que eliminarlas y perder el impacto que ya tuvo, es una de las novedades que los usuarios han pedido. Este viernes 20 de mayo de 2022, te contamos cómo van las actualizaciones de esta plataforma.

Aunque esta herramienta ya está disponible en la versión paga de la aplicación, según la ingeniera Jane Manchun Wong la novedad sería el tiempo y el número de veces que dejaría editar las publicaciones la red social. El medio argentino Clarín, recoge que este tiempo se limita a los 30 minutos, y no se permitiría más de 5 veces en el trino.

Según recalcó Wong, la aplicación sería la encargada de notificar cuándo se acaba el tiempo de libre edición. A partir de ese momento ya no se podría realizar cambios en una publicación. Sin embargo, recalcó que esta novedad todavía está en desarrollo y podría venir en una nueva actualización.

Twitter is working on notifying when you’ve run out of time to edit the Tweet pic.twitter.com/mnkk163Bgk