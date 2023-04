¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp?

Hay varias formas para conocer si fue bloqueado en el WhatsApp. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Con las nuevas opciones que da la plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp, se puede conocer este lunes, 3 de abril de 2023, si alguno de los contactos le bloqueo.

Hay algunas maneras para identificar este bloqueo, algunos pueden avisar si es de forma permanente. Aunque también hay que tener en cuenta que esta plataforma cuenta opciones de privacidad.

Cuando no está bloqueado puede ver a qué hora se conectó por última vez a la aplicación el contacto. Por lo tanto, si esta información no te aparece en el perfil puede ser una primera pista de que le han bloqueado o el usuario activo la opción de cuidar su información.

Formas para detectar bloqueos parciales

Foto de perfil no cambia Lo normal en comunidades y redes sociales es que de vez en cuando vayamos cambiando nuestra foto de perfil. También se puede hacer en WhatsApp, aunque si una persona te ha bloqueado no tendrás acceso a ese tipo de actualizaciones de perfil.

Sin embargo, sigue sin ser una pista concluyente, ya que somos muchos muchos los que cuando nos gusta especialmente un avatar y/o ya nos identificamos mucho con él podemos pasar años sin cambiarlo.

No termina de recibir los mensajes Otra señal que apunta en esa dirección puede ser que los mensajes que mandes se queden con un sólo tick/palomita. Esta es la señal de que tu mensaje ha sido entregado al servidor de WhatsApp, pero a no ser que salga un segundo tick ni siquiera le habrá llegado al dispositivo de la persona al que se lo has enviado.

Esto podría deberse a que te ha bloqueado, desde luego, pero también a que simplemente ha tenido el móvil apagado o está de viaje.

Maneras para saber sobre un bloqueo

No puedo hacer una llamada de voz. Una de las maneras más directas de saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es intentar realizar una llamada de voz. Si te es imposible establecer conexión con esa persona es una prueba bastante firme de que te puede haber bloqueado.

Aunque queda la duda de que puede que el dispositivo esté apagado o fuera de cobertura.

No puedo agregarlos a un grupo Si intenta agregar a esta persona a un grupo de WhatsApp y le sale un error y no tienes autorización para añadir a esa persona la cosa está clara, te ha eliminado de sus contactos y por eso no está recibiendo ninguno de tus mensajes.

