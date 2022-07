Una cabra llora minutos antes de ser vendida

En redes sociales se hizo viral un conmovedor momento en el que una cabra llora al despedirse de su amo.

En la cuenta de Twitter de Ram_Vegan se publicó un video en el que se ve a una cabra quejándose y llorando frente a un hombre que indican ser su dueño.

La situación se habría dado cuando el hombre la llevó para desprenderse de ella en un mercado de la India.

“Cabra traída para ser vendida ‘abrazó’ a su dueño y lloró como humana”, afirmó el propietario de la cuenta en Twitter refiriéndose a ese momento y agregó: “Los animales que no pueden hablar tienen sentimientos y emociones. A pesar de no poder hablar, aman mucho a su dueño. Cuando se separan del dueño, les duele el alma”.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW