Rizzbot se ha convertido en la sensación de redes sociales tras aparecer en las calles de Los Ángeles y Austin. Este robot de 1,2 metros y 35 kilogramos, desarrollado por la empresa china Unitree Robotics, combina inteligencia artificial y programación avanzada para interactuar con las personas a través de lenguaje de Internet y ‘slang’ de la Generación Z, según Out Magazine. Los videos de sus interacciones han viralizado a Jake “Rizzbot” en TikTok y X, mostrando su vestimenta con banderas arcoíris y atuendos extravagantes.

Rizzbot cuesta alrededor de 16 000 dólares según la compañía fabricante.

Puede caminar, trotar y realizar movimientos programados como patadas giratorias.

Su voz y cámara integradas le permiten imitar expresiones y lenguaje de moda.

Se le ha visto en West Hollywood (EE.UU.) usando tutús y sombreros vaqueros.

Los videos muestran a Rizzbot halagando a los transeúntes con humor.

Más noticias

🤠 Rizzbot en Austin: la interacción con las personas

Antes de recorrer Los Ángeles, Rizzbot apareció en Austin, Texas, interactuando con la gente en la calle y luciendo solo un sombrero vaquero. Según KXAN, su cuenta de TikTok @rizzbot_official acumula casi un millón de seguidores y más de 50 millones de “likes”. Kyle Morgenstein, estudiante de doctorado en la Universidad de Texas, explicó que enseñó a Rizzbot movimientos de baile mediante simulaciones de captura de movimiento y que la programación del robot permite ajustes automáticos para no perder el equilibrio.

No te pierdas de leer: La estrategia de defensa de Beéle por el video íntimo con Isabella Ladera

Rizzbot no es completamente autónomo; sus movimientos son preprogramados y activados por un operador cercano.

Se le entrenó con técnicas de danza inspiradas en Lady Gaga para desarrollar su “rizz” o carisma.

Los gestos se ejecutan mediante control remoto que permite fluidez natural.

Su objetivo principal es mostrar capacidades robóticas más allá del trabajo industrial.

Ha sido visto también en Nueva York.

🌈 La polémica detrás del robot

The Rizzbot is NOT Elon’s bitch.



They escaped the Tesla factory and ran to West Hollywood for shopping and mimosas. Slay! pic.twitter.com/H9CxNnLFtp — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) July 15, 2025

Rizzbot ha generado reacciones diversas. Out Magazine destaca que algunos sectores conservadores critican su presencia por su apariencia y vestimenta. Sin embargo, la aceptación en redes sociales es amplia gracias a su humor y personalidad única. Joydeep Biswas, profesor de la Universidad de Texas, comenta que controlar un robot humanoide en entornos públicos requiere avanzadas capacidades computacionales para garantizar movimientos seguros y naturales alrededor de humanos.

Te puede interesar: Kristin Cabot, la mujer del vídeo viral del concierto de Coldplay, ha vuelto a ser noticia

Su vestimenta incluye accesorios con la bandera LGBTQ+.

Se le ha visto bailando, trolleando y lanzando comentarios humorísticos.

La programación de Rizzbot permite interacción social sin riesgo físico para terceros.

Algunos críticos lo han calificado como provocativo o un “ataque cultural”.

Los videos siguen siendo compartidos ampliamente, aumentando su viralidad.

Te recomendamos: