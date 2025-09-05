Instagram anunció una nueva herramienta que permite a los creadores conectar múltiples ‘reels’ en una serie, según informó TechCrunch. Esta opción facilita que los usuarios sigan historias o contenidos relacionados sin tener que buscar cada parte por separado.

Permite organizar sagas, tutoriales o recetas en un solo hilo de ‘reels’.

Los espectadores pueden navegar al siguiente ‘reel’ mediante un botón en la esquina inferior izquierda.

Instagram asegura que la función ayuda a mantener a los usuarios más tiempo en la ‘app’.

La medida busca convertir espectadores ocasionales en seguidores activos.

Todavía no está disponible en Ecuador.

🔗 ¿Cómo vincular ‘reels’ en Instagram?

El Servicio de Ayuda de Instagram detalla el proceso paso a paso para conectar ‘reels’:

Al crear un ‘reel’, aparece la opción “Vincular un reel” debajo del espacio de descripción.

Solo se puede seleccionar un ‘reel’ a la vez para vincular.

Se puede agregar un título de máximo 15 caracteres, editable o eliminable en cualquier momento.

Para ‘reels’ ya publicados, se debe tocar el menú del lado derecho y seleccionar “Agregar reel vinculado” o “Editar reel vinculado”.

Es posible desvincular un ‘reel’ siguiendo la opción “Desvincular”, tanto en ‘reels’ nuevos como en existentes.

Esta guía permite a cualquier usuario, incluso sin experiencia, organizar sus contenidos en series de forma sencilla y visualmente accesible.

📈 Beneficios de los ‘reels’ vinculados para creadores y audiencia

La nueva función no solo mejora la experiencia de los usuarios, también ofrece ventajas para los creadores:

Facilita contar historias en varias partes sin perder espectadores entre ‘reels’.

Permite agrupar contenidos similares, como recetas, tutoriales o proyectos creativos.

Aumenta la retención y el tiempo de visualización en la plataforma.

Incentiva a que los seguidores interactúen y regresen por más contenido.

Responde a una de las solicitudes más demandadas por la comunidad de Instagram.

Con esta actualización, Instagram se acerca a funciones similares de TikTok, ofreciendo mayor continuidad y organización de contenido, según TechCrunch.

