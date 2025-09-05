Instagram anunció una nueva herramienta que permite a los creadores conectar múltiples ‘reels’ en una serie, según informó TechCrunch. Esta opción facilita que los usuarios sigan historias o contenidos relacionados sin tener que buscar cada parte por separado.
- Permite organizar sagas, tutoriales o recetas en un solo hilo de ‘reels’.
- Los espectadores pueden navegar al siguiente ‘reel’ mediante un botón en la esquina inferior izquierda.
- Instagram asegura que la función ayuda a mantener a los usuarios más tiempo en la ‘app’.
- La medida busca convertir espectadores ocasionales en seguidores activos.
- Todavía no está disponible en Ecuador.
🔗 ¿Cómo vincular ‘reels’ en Instagram?
El Servicio de Ayuda de Instagram detalla el proceso paso a paso para conectar ‘reels’:
- Al crear un ‘reel’, aparece la opción “Vincular un reel” debajo del espacio de descripción.
- Solo se puede seleccionar un ‘reel’ a la vez para vincular.
- Se puede agregar un título de máximo 15 caracteres, editable o eliminable en cualquier momento.
- Para ‘reels’ ya publicados, se debe tocar el menú del lado derecho y seleccionar “Agregar reel vinculado” o “Editar reel vinculado”.
- Es posible desvincular un ‘reel’ siguiendo la opción “Desvincular”, tanto en ‘reels’ nuevos como en existentes.
Esta guía permite a cualquier usuario, incluso sin experiencia, organizar sus contenidos en series de forma sencilla y visualmente accesible.
📈 Beneficios de los ‘reels’ vinculados para creadores y audiencia
La nueva función no solo mejora la experiencia de los usuarios, también ofrece ventajas para los creadores:
- Facilita contar historias en varias partes sin perder espectadores entre ‘reels’.
- Permite agrupar contenidos similares, como recetas, tutoriales o proyectos creativos.
- Aumenta la retención y el tiempo de visualización en la plataforma.
- Incentiva a que los seguidores interactúen y regresen por más contenido.
- Responde a una de las solicitudes más demandadas por la comunidad de Instagram.
Con esta actualización, Instagram se acerca a funciones similares de TikTok, ofreciendo mayor continuidad y organización de contenido, según TechCrunch.
