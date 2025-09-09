Kristin Cabot volvió a viralizarse tras aparecer en la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay junto a Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer. La viralización del vídeo desató rumores de infidelidad y tensó la vida personal de la exdirectora de Recursos Humanos. Según El País, su esposo Andrew Cabot aclaró que la pareja se había separado semanas antes del concierto, buscando frenar la especulación mediática.

💔 Kristin Cabot en el ojo del huracán

El impacto de la “kiss cam” no solo sorprendió a los asistentes del Gillette Stadium, sino que generó millones de reproducciones en TikTok y otras redes. Chris Martin, vocalista de Coldplay, incluso bromeó sobre la pareja ante miles de espectadores, lo que amplificó la viralización del momento. Clarín detalla que Kristin presentó los papeles de divorcio el 13 de agosto de 2025, casi dos meses después del evento.

🤔 ¿Separación o escándalo?

Andrew Cabot, director ejecutivo de Privateer Rum en Massachusetts, emitió un comunicado para aclarar que la separación era amistosa y previa al incidente. De acuerdo con El País, el objetivo era que la familia de ambos recuperara su privacidad.

🎥 El video viral que sacudió redes

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

En el vídeo se observa a Kristin reaccionando con sorpresa y risa, mientras Byron intenta salir del foco de la cámara. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la naturaleza de su relación, aunque ambos dejaron sus cargos en la empresa tras recibir críticas por supuesta infidelidad. El hecho desató un debate en medios y redes, al mostrar cómo un momento captado al azar puede transformarse en noticia internacional.

🏡 Vida y carrera de Kristin Cabot

Graduada en Ciencias Políticas en Gettysburg College, Kristin Cabot se destacó en empresas de tecnología como Neo4j antes de sumarse a Astronomer. Su perfil en LinkedIn la describe como líder apasionada, capaz de ganarse la confianza de empleados de todos los niveles. A pesar de su historial profesional exitoso, la exposición mediática ha marcado un capítulo inesperado en su vida personal.

