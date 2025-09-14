La 77.ª edición de los Premios Emmy 2025 encendió Hollywood este domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles. Fanáticos de la televisión siguieron el minuto a minuto de la ceremonia que premia lo mejor de la pantalla chica, con reencuentros de series icónicas y sorpresas inesperadas, según medios como Minuto Uno y AS.

Más noticias

✨ Premios Emmy 2025: estrellas en la ‘red carpet’

Desde temprano, las celebridades comenzaron a desfilar por la alfombra roja. Scarlett Johansson, Colin Jost, Parker Posey, Owen Cooper y Erin Doherty llegaron para compartir la emoción de la noche. Adam Brody y Leighton Meester, una de las parejas más queridas de Hollywood, brillaron en la ‘red carpet’, participan en la serie ‘Nadie quiere esto’, nominada este año.

Selena Gómez y Benny Blanco acapararon miradas. Aunque la actriz no compite personalmente, su serie ‘Only Murders in the Building’ sí tiene nominaciones. Rumores indican que este podría ser uno de los últimos eventos que la pareja disfrute antes de su inminente matrimonio, informa AS.

No te pierdas de leer: MrBeast terminó en el piso después de un golpe de Mike Tyson

🎭 Momentos que marcarán historia

Nate Bargatze condujo la gala, mientras Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun lideraron el punto de encuentro de HBO Max y TNT (cadenas que transmitieron el evento), entrevistando a Pedro Pascal, Sharon Horgan y Ben Stiller, entre otros. Destacaron la presencia de Cate Blanchett, nominada por ‘Disclaimer’, y Noah Wyle, quien regresa a los hospitales en la segunda temporada de ‘The Pitt’, según Minuto Uno.

La ceremonia estuvo marcada por la ausencia de Jeremy Allen White, protagonista de ‘The Bear’, quien decidió priorizar la boda de un amigo. Sin embargo, la serie quedó como una de las más nominadas de la noche, junto a ‘Severance’, ‘The White Lotus’ y ‘The Penguin’, reporta AS.

💃 Estilo y glamour en cada paso

Los looks y tendencias se robaron el show de la alfombra roja. Jennifer Coolidge destacó con un vestido negro impecable, Sydney Sweeney deslumbró con rojo y Taylor Dearden optó por un outfit completamente negro. El cast de ‘RuPaul’s Drag Race’ impuso un estilo único, mientras que Lisa, de ‘The White Lotus’, brilló con un diseño que la consolidó entre las mejor vestidas.

Te puede interesar: Video íntimo de Isabella Ladera podría costarle la custodia de su hija, según prensa internacional

🎭 ¿Qué significa el pin que llevaron varios actores y celebridades?

Varios actores y celebridades en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 llevaron un pin que ha ganado relevancia por la reciente conversación sobre el conflicto en Gaza. Aunque no es la primera vez que se ve en eventos de cine o música, esta aparición llamó la atención. Su presencia generó debate entre fanáticos y medios.

🌟 Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy

Con apenas 15 años, Owen Cooper hizo historia en los Premios Emmy 2025 al convertirse en el actor más joven en recibir una estatuilla por su papel en la miniserie británica ‘Adolescencia’. Su debut como Jamie Miller, un adolescente acusado del asesinato de una compañera, le otorgó reconocimiento mundial, recoge Quién. La producción de Netflix, filmada en intensos planos secuencia, conquistó a la crítica por su crudeza y realismo. Con este triunfo, Cooper se perfila como una de las promesas más brillantes de su generación.

🏆 Ganadores de los Emmy 2025

Mejor actor principal en serie de comedia: Seth Rogen, ‘The Studio’. Primer Emmy de la noche para Rogen.

Mejor actriz principal en serie de comedia: Jean Smart, ‘Hacks’. Invitó al público a ser buenas personas.

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa, ‘The Pitt’.

Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman, ‘Severance’. Agradeció a su madre por el apoyo.

Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower, ‘Severance’. Primera nominación a un Emmy.

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Einbinder, ‘Hacks’. Cuarta nominación en esta categoría.

Mejor reality show de competencia: ‘The Traitors’.

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Jeff Hiller, ‘Somebody Somewhere’.

Mejor dirección en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg, ‘The Studio’. Segundo Emmy para Rogen en la noche.

Mejor dirección de serie limitada, antología o telefilme: Philip Barantini, ‘Adolescence’.

Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, ‘Slow Horses’.

Mejor serie de variedades con guión: ‘Last Week Tonight with John Oliver’.

Mejor guionista de serie dramática: Dan Gilroy, ‘Andor’.

Mejor actor de reparto en serie limitada, antología o telefilme: Owen Cooper, ‘Adolescence’. Ganó su primer Emmy a los 15 años.

Mejor guionista de serie limitada, antología o telefilme: Jack Thorne y Stephen Graham, ‘Adolescence’.

Mejor guionista de serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, ‘The Studio’.

Mejor especial de variedad en vivo: ‘SNL50: The Anniversary Special’. Lorne Michaels aceptó el premio por el equipo.

Mejor guion de un programa de variedad: ‘Last Week Tonight with John Oliver’. Recibido por Daniel O’Brien.

Mejor actriz de reparto en serie limitada, antología o telefilme: Erin Doherty, ‘Adolescence’.

Mejor actriz principal en serie limitada, antología o telefilme: Cristin Milioti, ‘The Penguin’.

Bob Hope Humanitarian Award: Ted Danson y Mary Steenburgen, por su labor humanitaria.

Mejor actor principal en serie limitada, antología o telefilme: Stephen Graham, ‘Adolescence’.

Mejor Talk Show: ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

Mejor serie limitada o de antología: ‘Adolescence’. Máximo premio de su categoría.

Mejor serie de comedia: ‘The Studio’.

Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle, ‘The Pitt’.

Te recomendamos: