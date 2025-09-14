MrBeast fue el protagonista inesperado de la velada boxística en Las Vegas. En medio de la expectación por el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, el creador de contenido estadounidense retó a Mike Tyson a darle un golpe. La escena terminó con el youtuber doblado de dolor y un video que rápidamente se viralizó, según reportó La Nación.

🥊 MrBeast frente a Mike Tyson

El encuentro ocurrió en uno de los palcos del Allegiant Stadium, que albergó a más de 70 000 espectadores. Allí coincidieron Tyson y MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson. Entre risas, pidió al excampeón mundial un puñetazo al abdomen. Tyson, con un guante en la mano izquierda, lanzó un gancho controlado que impactó directo en el hígado del influencer. El Tiempo de Colombia relata que MrBeast quedó sin aire durante algunos segundos y Tyson lo sostuvo para evitar su caída.

😮 El instante que se volvió viral

El propio MrBeast compartió la grabación en sus redes sociales, lo que multiplicó la difusión. La expresión de dolor en su rostro se convirtió en uno de los momentos más comentados fuera del ring. Internautas reaccionaron con humor, mientras otros pusieron en duda la autenticidad del golpe. La Nación señala que la escena opacó, por un instante, la atención que estaba puesta en la pelea principal.

📱 La reacción de MrBeast

Tras recuperarse, MrBeast bromeó con la audiencia e invitó a seguir el combate entre Álvarez y Crawford. A sus 26 años, se ha consolidado como uno de los creadores digitales más influyentes, con 435 millones de suscriptores en YouTube y más de 600 millones de seguidores en distintas plataformas, como recuerda El Tiempo de Colombia. Además de su impacto en redes, lidera negocios en la industria alimentaria y ‘Beast Games’, su proyecto televisivo con Amazon Prime.

🏆 Una noche con dos historias

Mientras la broma entre MrBeast y Tyson generaba comentarios, la pelea central ofreció su propio giro. Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Canelo Álvarez y se coronó campeón indiscutido del peso supermediano. Aunque la atención regresó al cuadrilátero, el golpe a MrBeast quedó como la anécdota más viral de la noche.

