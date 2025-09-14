La serie ‘Severance’, de Apple TV+, es la más nominada de la 77 edición de los Premios Emmy 2025, con 27 candidaturas, seguida de ‘The Penguin’, de HBO Max, con 24, según el anuncio realizado el martes 15 de julio de 2025.

Premios Emmy 2025 nominados:

📺 ‘Severance’ encabeza la lista de nominaciones a los Emmy 2025

‘The Bear’ y ‘Hacks’ volverán a rivalizar por el Emmy al recibir este martes una nominación a la mejor serie de comedia, mientras en el apartado de mejor serie de drama se enfrentarán ‘The Last of Us’ y ‘Andor’.

🐧 ‘The Penguin’ y ‘The Bear’ también destacan en las candidaturas

La categoría de comedia la completan ‘Nobody Want This’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Abbott Elementary’, ‘Shrinking’ y ‘What We Do in the Shadows’ y ‘The Studio’.

⭐ Estas son las series que competirán en las principales categorías

Por su parte, en la terna para drama también están incluidas las series ‘The Pitt’, ‘Severance’, ‘The White Lotus’, ‘The Diplomat’, ‘Slow Horses’ y ‘Paradise’.

Los fenómenos ‘Adolescence’ y ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’, ambos de Netflix, obtuvieron una nominación a mejor serie limitada para la próxima edición de los premios Emmy, junto a ‘The Penguin’, ‘Dying for Sex’ y ‘Black Mirror’.

🗓️ Fecha y detalles de la gala de los Emmy 2025

La 77 edición de los premios Emmy de televisión se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2025 (premios Emmy 2025 fecha) y los transmitirá el canal CBS (¿Quién emitirá los Emmy 2025?).

Los Premios Emmy 2025 se podrán ver en Ecuador a partir de las 19:00 horas. La gala arrancará a las 20:00 hora local en Estados Unidos (hora del Pacífico), lo que corresponde a las 19:00 en Ecuador, y será transmitida en vivo por la cadena ABC Network.

Por tanto, en Ecuador la transmisión será una hora antes en comparación con la costa oeste de EE.UU. cuando inicie el evento en Los Ángeles. EFE

