Los Premios Emmy 2025 se desarrollan en Los Ángeles, EE.UU., con glamour, moda y estrellas de series que han marcado el año. Desde el Peacock Theater, la alfombra roja se convirtió en un desfile de elegancia y sorpresas. Celebridades como Walton Goggins, Justine Lupe y Derek Hough cautivaron a los fotógrafos y fans, mientras el mundo espera ver quién se llevará el reconocimiento más codiciado de la televisión, según EFE.

✨ Premios Emmy 2025: Glamour en cada paso

La llegada de los nominados fue un espectáculo por sí mismo. Justine Lupe destacó con un vestido transparente bordado que dejó huella en la alfombra roja. Derek Hough optó por un traje clásico, que demostró que la elegancia nunca pasa de moda. Phaedra Parks sorprendió con un vestido sin tirantes de brillos, mientras Walton Goggins combinó blanco y negro con un toque moderno y sofisticado, señala Ohlalá!

👗 Looks que marcarán tendencia

Entre los estilismos más comentados, Lucy Walsh brilló con un vestido satinado, lo que marca la gran tendencia de la noche. Shannon Murphy apostó por un vestido rosa con estola de colores, que evoca el glamour del Viejo Hollywood. Cada elección, visible en la alfombra roja, reflejó personalidad y creatividad, recordando que los Premios Emmy 2025 son tanto sobre televisión como sobre moda, a decir de Vogue.

🎬 Nominaciones y momentos históricos

Algunos de los favoritos de la noche: ‘Severance’ encabeza la lista con 27 nominaciones, seguida por ‘The Penguin’ con 24. ‘The Studio’ rompió récord con 23 nominaciones en su primer año. Ayo Edebiri hizo historia como la primera mujer negra nominada por actuación y dirección en el mismo año, mientras Bella Ramsey se convirtió en la primera persona no binaria en recibir dos nominaciones en la misma categoría, destaca Vogue.

📺 Cómo disfrutar la gala

En Latinoamérica, la entrega de los Premios Emmy 2025 se transmite en vivo por TNT y HBO Max. En Ecuador, la ceremonia iniciará desde las 19:00. Quienes se la perdieron podrán revivir los mejores momentos durante seis meses después de la transmisión.

