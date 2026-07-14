‘El Polígamo’ se convierte en la serie más vista de Netflix en Ecuador

El pasado 12 de junio de 2026 llegó silenciosamente al catálogo de Netflix.

Sin grandes campañas internacionales ni el respaldo de una franquicia conocida, pocos imaginaban que una producción sudafricana terminaría dominando las pantallas semanas después.

Pero la situación cambiaría rápidamente.

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Mientras los usuarios buscaban nuevas historias para maratonear, una serie ambientada entre los lujos y secretos de Johannesburgo comenzó a abrirse paso en el ranking de la plataforma.

Su nombre era ‘El polígamo’.

La serie sudafricana que conquistó Netflix en Ecuador

Detrás de sus 22 episodios de aproximadamente 30 minutos hay una historia marcada por la traición, la ambición y una herencia capaz de destruir a toda una familia.

De acuerdo con Vogue, la trama sigue a Jonasi Gomora, un empresario que construyó un poderoso imperio mientras mantenía una compleja vida sentimental. Sin embargo, todo cambia tras su sorpresiva muerte.

Fue entonces cuando los secretos comenzaron a salir a la luz.

Joyce, una influencer que proyectaba una vida perfecta junto a su esposo, descubre que el hombre con el que compartía su vida ocultaba otras relaciones y una red de mentiras que amenaza con destruir todo lo que conocía.

Una herencia millonaria y una familia al borde del colapso

Lo que ocurrió después convirtió a ‘El polígamo’ en un fenómeno.

Varias mujeres vinculadas al magnate deben enfrentarse a una realidad desconocida mientras luchan por conservar su lugar dentro de una familia marcada por la codicia.

La producción, desarrollada por Stained Glass Productions, está basada en la novela de Sue Nyathi, reconocida por abordar la poligamia moderna y los conflictos de la alta sociedad.

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Según W Radio, el éxito de la serie se explica por su combinación de secretos familiares, personajes llenos de matices y una narrativa distinta a la que suele dominar el catálogo internacional de Netflix.

Con actuaciones encabezadas por Gugu Gumede y S’dumo Mtshali, ‘El polígamo’ se ha convertido en la serie más vista de Netflix en Ecuador.

Y todo indica que la conversación sobre los Gomora apenas comienza.