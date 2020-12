El gesto de un perro de la calle que 'llora' por agradecimiento, luego de que una persona lo alimentara en China

Hay gestos de los animales que marcan, porque sienten, agradecen, quieren. Y lo hacen de una forma desinteresada, como un pequeño perro sin hogar que, después de recibir algo de alimento en las calles de China, demostró su gratitud con lágrimas en sus ojos.

El 23 de diciembre del 2020, el portal Lad Bible publicó el video en el que se observa cómo el can salta repetidamente y corre hacia la mujer que le brindó comida. Entonces, de sus cuencas brotan lágrimas.



La mujer que lo alimenta permanece un momento con él y lo acaricia, sin saber cuándo fue la última vez que el perro recibió una muestra de cariño.



Según reportan medios internacionales, este emotivo momento ocurrió en la ciudad de Jinzhong, ubicada en el norte de la nación asiática. Al ver que el pequeño caminaba sin rumbo, la mujer decidió partir una salchicha en dos. Luego de ver la reacción del animal, la persona se sorprende y continúa dándole muestras de afecto.

Video: YouTube, cuenta: Daily Viral



La mujer intentó adoptarlo y llevárselo a casa, pero no lo logró. En diálogo con portales internacionales, ella dijo: "Mis amigos y yo nos dirigíamos al parque y, en eso, vimos al perro callejero. Comenzó a llorar cuando le di comida. Intenté subirlo al auto, pero saltó nuevamente hacia la calle".



Al igual que el can, miles de perros sin un hogar caluroso continúan caminando en las vías. El video invita a no dejar de lado la generosidad en tiempos de pandemia.