Una pareja de pingüinos ‘adoptó’ a una cría abandonada por sus padres

Si algo destaca de los pingüinos es su sensibilidad y, sobre todo, su fidelidad: conservan la relación con su pareja hasta la muerte. Una pareja, compuesta por dos pingüinos machos, fue más allá. Cuando vieron que una cría fue abandonada por sus padres, en un zoológico de Dinamarca, decidieron acogerlo como su propio hijo. Así lo reportó el martes 25 de septiembre del 2018 la cadena de televisión danesa DR.

En diálogo con el medio, Sandie Hedegard, encargada del cuidado animal en el centro, dijo que la madre de la cría salió a bañarse. Era el turno del padre para cuidarlo. Al ver al pequeño animal solitario por varias horas, la pareja lo recogió.



“Esperaba que los padres llegaran y exigieran que devolvieran a su hijo, pero el macho caminaba como si no se hubiese dado cuenta, aunque la hembra sí parece buscarlo un poco”, contó la mujer.



La tarde del miércoles 26 de septiembre, los padres recién comprendieron que su hijo no estaba y decidieron ‘rescatarlo’.

Hedegard captó un video en el que los padres se enfrentan a los supuestos ‘secuestrados’ para poder recuperar a la cría. El clip, publicado en su cuenta personal de Facebook, muestra la disputa entre los animales que graznan y agitan con fuerza sus aletas, mientras los dos machos tratan de proteger y ocultar al pequeño pingüino. Al ver que la pelea podía lastimarlos, la cuidadora intervino; retiró a la cría de sus padres ‘adoptivos’ y la devolvió a sus descuidados padres.



Al ser pingüinos del mismo sexo, biológicamente no podrían concebir un hijo. Por eso, Hedegard decidió tomar el huevo de una madre que no podía empollarlo, su salud no lo permitía, y se lo entregó a la pareja para que pudiesen criarlo.