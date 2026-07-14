Freddy Krueger está de regreso: Paramount prepara el remake de ‘Pesadilla en la calle Elm’

Corría 1984 cuando millones de espectadores comenzaron a temer algo tan cotidiano como quedarse dormidos.

Un hombre con el rostro quemado, un sombrero oscuro y una garra metálica apareció en la pantalla para demostrar que las pesadillas podían ser mortales.

Su nombre era Freddy Krueger.

Más noticias

Durante décadas, ‘Pesadilla en la calle Elm’ se convirtió en uno de los pilares del cine de terror.

La idea creada por Wes Craven no solo presentó a uno de los villanos más reconocibles de Hollywood, sino que transformó un miedo universal en una franquicia capaz de sobrevivir al paso del tiempo.

Pero detrás de ese legado había una pregunta que parecía inevitable: ¿volvería alguna vez Freddy?

Paramount revive la pesadilla más famosa del cine

La respuesta llegó esta semana. Paramount confirmó el desarrollo de un remake de ‘A Nightmare on Elm Street’, que retomará el guion original escrito por Wes Craven a principios de los años 80.

Según The Hollywood Reporter, el proyecto estará en manos de Paramount Primal, un nuevo sello especializado exclusivamente en películas de terror, liderado por los productores J.D. Lifshitz y Raphael Margules, conocidos por ‘Barbarian‘.

Lo que pocos imaginaban era que este regreso también representa un momento histórico para la franquicia.

La familia de Wes Craven recuperó el control de Freddy Krueger

De acuerdo con Dark Horizons, los herederos de Wes Craven lograron recuperar los derechos cinematográficos de la película en Estados Unidos, tradicionalmente asociados con New Line Cinema.

Te puede interesar: ¿En qué plataforma de streaming está ‘Jurassic Park’, la película que inmortalizó a Sam Neill?

Fue entonces cuando Iya Labunka, viuda del director, decidió asociarse con Paramount para mantener intacto el legado de Craven.

“Estamos deseando acercar el mundo de ‘A Nightmare on Elm Street’, de Wes Craven, a una nueva generación de aficionados”, afirmó.

Ahora, la mayor incógnita gira en torno al futuro del personaje. Robert Englund, el actor que dio vida a Freddy Krueger, ha reconocido en varias ocasiones que ya no puede asumir físicamente el papel, aunque no descarta participar con un cameo.

Por ahora, Paramount no ha revelado una fecha de rodaje ni de estreno. Pero una cosa parece segura: Freddy Krueger volverá a perseguir a una nueva generación de espectadores.