Disney ya eligió a Rapunzel y Flynn Rider: ellos protagonizarán el live action de ‘Enredados’

Disney anunció el estreno del live action de ‘Enredados’, revelando a sus protagonistas.

La actriz Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que el actor Milo Manheim será Flynn Rider.

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Este proyecto cinematográfico, dirigido por Michael Gracey, retoma finalmente su impulso tras haber estado congelado por un tiempo.

Por ahora, el estudio no ha anunciado una fecha de estreno oficial para su llegada a las salas de cine.

Datos sobre ‘Enredados’

De acuerdo con Fm Mundo, la película animada original, lanzada en 2010, se convirtió en uno de los títulos más populares de Disney Animation.

Con una recaudación que superó los 590 millones de dólares a nivel global, el éxito de la película impulsó la creación de contenidos derivados como el cortometraje Enredados para siempre y una serie animada para Disney Channel.

Asimismo, su banda sonora dejó una huella importante en la industria gracias a la canción I See the Light.

Esta pieza musical obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Canción Original.

‘Enredados’ live action confirma protagonistas: Teagan Croft y Milo Manheim. • Foto: IMDb

Protagonistas y equipo creativo

Según Hobby Consolas, la actriz Teagan Croft, muy conocida por su papel como Raven en la serie ‘Titans’, se prepara para dar un gran salto en su carrera.

La intérprete considera que ‘Enredados’ representa su primer papel protagónico en una producción cinematográfica de gran escala dentro del universo Disney.

Por su parte, Milo Manheim es una cara bastante familiar para el público de Disney gracias a su papel en la exitosa franquicia ‘Zombies’.

Además de haber sido finalista en la temporada 27 del programa Dancing with the Stars, el joven actor es hijo de la conocida actriz Camryn Manheim, ganadora de los premios Emmy y Globo de Oro.

Equipo creativo detrás del live action

Director: Michael Gracey, conocido por ‘The Greatest Showman’ .

Michael Gracey, conocido por . Guionista: Jennifer Kaytin Robinson, reconocida por títulos como ‘Do Revenge’ y su participación en ‘Thor: Love and Thunder’ .

Jennifer Kaytin Robinson, reconocida por títulos como y su participación en . Productores: Kristin Burr y Lucy Kitada.

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¿Quién dará vida a Madre Gothel?

Aún falta confirmar quién interpretará a Madre Gothel, la antagonista del filme.

Aunque han circulado rumores sobre posibles nombres, no hay confirmación oficial hasta el momento.

Estrategia de Disney con remakes

Este live action se suma a la estrategia de Disney de adaptar clásicos animados a acción real.

Otros títulos en esta lista incluyen ‘La Bella y la Bestia’, ‘Aladdin’, ‘La Sirenita’ y ‘Lilo y Stitch’.

Además, el estudio mantiene otros remakes en desarrollo; por ejemplo, el live action de ‘Moana’ tiene fecha de estreno fijada para el 10 de julio de 2026.